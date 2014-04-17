印度大选：最重要投票日开始

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC消息，印度迎来其大选最为关键的一天，这是印度执政党国大党与主要反对党印度人民党的激烈对决。

约有两亿选民有资格参加投票选举12个州的121个席位，其中包括卡纳塔克邦，拉贾斯坦邦，北方邦和比哈尔邦。 2014年印度议会选举于4月7日开始，5月12日结束，其间分9个阶段进行投票。投票结果将于5月16日公布。超过8.14亿人在大选中投票。 投票已经选举产生111个席位，投票人数比2009年有所上升。 周四的选举是极为关键的一天，投票范围覆盖印度从南到北的12个地区，从印控克什米尔地区到南部信息中心班加罗尔，从位于西部的拉贾斯坦邦到东部的喜马拉雅山麓的茶叶产地大吉岭。 为了确保投票的顺利进行，上千名警察和安保人员已经部署在全国各地。 这场大选的将成为国大党领袖拉胡尔•甘地以及富有魅力和争议的人民党领袖莫迪之间的对决。 莫迪在选举前的民意调查中领先，他是古吉拉特邦的领袖，在2002年的执政期间发生了印度最严重的反穆斯林骚乱。 印度人民党已经承诺如果赢得大选，将致力于改善经济和基础设施并且遏制腐败问题。 国大党如果能继续执政将专注于"包容性增长"和扩大执政以来的福利计划，其中包括为老年人和残疾人提供医疗和养老金。 任何政党或联盟都需要至少272个席位才能组成政府。