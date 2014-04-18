中美俄英法重申彻底核裁军

哈新社阿斯塔纳讯，据香港文汇报消息 中国首次举办的美俄中英法「五核国」会议近日在北京举行，五国代表15日审议了《不扩散核武器条约》（简称NPT），在战略稳定和国际安全、核裁军、核不扩散、和平利用核能等领域达成广泛共识，并发表《共同声明》。五核国重申NPT是核不扩散机制和核裁军的基石，将遵守条约规定的核裁军和全面彻底核裁军的承诺。中国外交部发言人华春莹在昨日的例行记者会上就五核国北京会议成功举行表示，五核国在会上阐述了对核领域相关问题的战略规划和具体措施，同时，主办五核国北京会议是中国深入参与国际安全进程的重要举措。

中方：应加强和平利用核能据《环球时报》报道，中国外交部军控司司长王群首先介绍了五核国北京会议的相关情况。在这次北京会议上，五核国的代表达成《共同声明》，再次确认NPT依然是核不扩散机制核心的基石，也是实现核裁军的基础。五核国再次重申要共同努力实现彻底核裁军的目标，计划继续采用渐进式的、逐步的方法实现核裁军。王群还表示，中方提出三点主张：一是所有核武器国家都应该公开承诺，不寻求永远拥有核武器；二是核武器扩散问题要标本兼治、综合治理；三是和平利用核能的权利应当得到加强。 美将高浓缩铀转为低浓 俄罗斯代表团团长别尔丹尼科夫在发言中提到，不能忽视第三国的能力。他说，根据已签署的条约，2018年，俄罗斯和美国的核军备将会减少到上世纪60年代的水平。进一步削减战略性、进攻性武器必须考虑所有影响全球战略安全的因素。因此，他认为所有拥有核军备潜能的国家都应参与到核裁军努力中。英国防务与国际安全司司长琼斯透露了英国在核裁军方面取得的一些成绩。他说，英国只会在极端情况下出于自我防御的目的才考虑使用核武器，其中包括和北约同盟一起进行防御努力。英国不会使用也不会威胁使用核武器，签署并批准了全面禁核试条约。法国外交部战略安全与裁军事务司司长歇迪纳表示，NPT的真正核心是坚决打击核扩散，任何违约情况都是违背三大支柱基石的，除了伊朗核问题，朝鲜的核扩散也是要非常重视的问题。 美国负责军控与国际安全事务的副国务卿高特莫勒表示，美俄1993年签署了高浓缩铀採购协议，这是人类历史上进行的最大规模的将高浓缩铀转化为低浓缩铀，且用于核能和平使用的项目。削减核武器库数量符合美国利益，其他国家也应该一起去做。高特莫勒认为，核裁军的下一步需要美国和俄罗斯合作，美俄之间的密切合作大家已经知道。

这是中国第一次主办五核国会议。第六次五核国会议2015年在英国伦敦举行。