新浪微博登陆纳斯达克 首日股价大涨

哈新社阿斯塔纳讯，据华尔街日报网站消息，新浪微博(Weibo Corp.)在周四首日上市跳升19%，大幅扭转了定价低迷的状况。

新浪微博在首个交易日收盘价为20.24美元，使得公司总市值超过40亿美元。这一涨势与其开盘表现形成对照：新浪微博在登陆纳斯达克股市时的开盘价为16.27美元，低于17美元的招股价。 新浪微博虽然快速增长，但去年仍出现净亏损，周三公司通过首次公开募股(IPO)集资2.86亿美元。这一募资规模低于预期，因为招股价设在预测区间17-19美元的低端，而且发行股票数量为1,680万股，亦低于预期的2,000万股水平。 尽管开盘表现疲软，但新浪微博在挂牌首日大涨。其美国存托股票（代码为WB）盘中触及24.48美元高位，较招股价上扬44%。周四的成交量接近3,300万股。 新浪微博上市正值美国IPO市场普遍疲软之际，也是在中美互联网公司（例如推特）股价陷入长达一个月的回调背景下进行的。自3月初以来，推特股价累计下跌了18%。 微博即微型博客，用户可以通过微博向粉丝发送简短的公共留言，粉丝可对留言置评或将其转发。自2009年推出以来，微博用户不断增加，截至3月份月活跃用户数已达到1.44亿人，在政府严格控制媒体的情况下，微博已成为中国最接近公众论坛的事物。 微博去年的收入为1.88亿美元，当年亏损3,800万美元。不过，该公司在去年第四季度实现利润2,200万美元。 周一递交的文件显示，微博2014年第一季度收入较上年同期的2,590万美元增长161%，至6,750万美元。但当季亏损扩大逾一倍，至4,740万美元，部分归因于与股票期权相关的4,000万美元一次性支出的拖累。 知情人士表示，作为中国最流行社交媒体服务之一的微博，其在美国上市首日的表现，可能会帮助外界从侧面了解中国电子商务巨头阿里巴巴(Alibaba)赴美上市的受欢迎程度。预计阿里巴巴将在第三季度上市。 阿里巴巴是微博的主要股东之一。据微博的募股说明书显示，微博上市后，阿里巴巴将持有微博大约三分之一的股份。阿里巴巴入股微博的原因之一就是，阿里巴巴的商家可以向微博用户宣传产品。 尽管阿里巴巴有望成为美国有史以来规模最大的IPO之一，但是该公司即将进行的上市可能给微博的努力带来喜忧参半的影响。 一些投资者说，微博的IPO之所以不那么吸引人，原因是他们也有意购买阿里巴巴的股票，这可以使他们获得足够的对微博的敞口。 另外，其他人也有可能会押注阿里巴巴入股微博或预示着未来它与微博的关系将更加紧密，抑或可能收购微博。一家管理着数十亿美元资产的对冲基金的交易员表示，他将购买微博股票的原因是阿里巴巴可能会全盘收购微博，该交易员正考虑要这么做。 高盛(Goldman Sachs Group Inc.)和瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)是新浪微博IPO的主承销商。 微博是一波涌入美国上市的中资科技公司之一。美国市场对他们具有吸引力在一定程度上是因为，美国允许一些内部人士持有上市公司的巨大投票权，像微博使用的双层股权结构就是这种情况。 除阿里巴巴之外，其他几桩即将启动的美国IPO包括中国电商市场主要竞争者京东商城(JD.com Inc.)规模可能达15亿美元的IPO，以及网络化妆品零售商聚美优品(Jumei International Holding Ltd.)大约4亿美元的交易。 微博面临着诸多挑战，包括智能手机的崛起、竞争加剧和中国政府审查的加强。 该公司母公司新浪公司(Sina Co., SINA)致力于通过在该平台上谨慎推出广告来使该服务盈利。与其他社交媒体服务一样，微博力图吸引通过智能手机、平板电脑和其他非个人电脑设备上网的新一代用户。根据官方数据，中国目前有超过5亿移动设备用户，比2008年时增长逾三倍。 根据微博文件显示，新浪将持有微博一半以上股权，以及将近80%的投票权。