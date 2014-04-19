亚洲人盯电子屏幕时间排名出炉 中国居第三

哈新社阿斯塔纳讯，据环球网援引台湾"中央社"4月17日报道，国际市场研究机构明略行公司(Millward Brown)的一份调查指出，菲律宾平均每人每天花将近9小时紧盯电子屏幕，全球排名第二。中国排名第三。

全球领先的市场调研公司明略行2014年《广告反应：多屏幕世界的营销》调查报告显示，菲律宾人每天用99分钟看电视、174分钟看智能手机、143分钟看手提电脑，还有115分钟看平板电脑，等于8小时又51分钟。也就是说，扣掉睡觉的8个小时，菲律宾人只有7个小时让眼睛休息或做其他事情。 据报道，菲律宾人看电子屏幕的总时数，只比排名第一的印尼少了9分钟。作为亚洲第二大平板电脑市场，菲律宾人玩平板电脑的时数，更是高居全球之冠。 据报道，除印尼与菲律宾之外，观看电子屏幕总时数前10名的国家依序为：中国、巴西、越南、美国、尼日利亚、哥伦比亚、泰国和沙特阿拉伯;倒数前三名为意大利、法国和日本。 调查也发现，全球民众眼盯多屏幕的总时数，平均每人不到7小时，而智能手机现已是最普遍的单屏幕媒介，民众观看的时数比电视还高出8个百分点(35%对27%)。