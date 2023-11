成年人细胞首次克隆出早期胚胎

哈新社阿斯塔纳讯,据华尔街日报消息,科学家成功克隆了两名成年捐献者的成熟细胞并培养出早期胚胎,然后从这些胚胎中衍生出了人体组织,与捐献者的DNA完全吻合。这还是科学史上的第一次。

这项成果周四发表在科学期刊《干细胞》(Cell Stem Cell)上,意味着实验室培育人体组织的研究又向前迈进了一步。制造出的人体组织可以用来治疗心脏病、阿兹海默症等多种疾病。两名捐献者均为男性,年龄是35岁和75岁。 去年,科学家第一次克隆出人类早期胚胎,不过使用的是婴儿和胎儿的细胞而非成人细胞。而最新的研究证实了这项惊人并且备受争议的重大突破,也证明了克隆技术对成熟细胞同样适用。 研究报告的撰写人之一、马萨诸塞州马尔堡Advanced Cell Technology Inc.首席科学长兰扎(Robert Lanza)说,年龄越大的人体细胞克隆后可治疗的疾病就越多,如果不能用成人细胞培育组织,这项技术的实用价值就有限。这项研究的经费一部分来自韩国政府,是在加利福尼亚州一个研究所完成的。 人造胚胎实验一直备受争议,因为从一个早期胚胎中提取干细胞后,胚胎就会被摧毁,一些人认为这等同于扼杀生命。 虽然近期实验中培育出来的胚胎可能存在一定的局限性,即便植入子宫也无法成长为克隆人。但从科学角度看,这个可能性正变得越来越大。 和去年由俄勒冈健康科学大学(Oregon Health and Science University)完成的胚胎实验一样,兰扎和他的同事首先从一枚未受精的人类卵细胞中摘除原有DNA,然后植入从一名捐献者的成熟细胞中提取出的DNA。合成后的新细胞自动按照植入DNA序列"重新编程",直到胚胎进入囊胚期,即由50至100个细胞组成的一个中空的球形幼胚。 之后科学家从囊胚中提取出细胞,并在培养皿里培育成干细胞,干细胞的DNA与那名成熟细胞捐献者的DNA完全一致。这些干细胞最终衍生出了其他组织形态,例如心肌细胞等等,形成的组织有望被移植入患者体内而不至引发排异反应。 俄勒冈健康科学大学发育生物学家米塔利波夫(Shoukhrat Mitalipov)说,"我很高兴有人验证了我们的实验并且证明了它的真实性。"米塔利波夫主持了2013年的研究项目,兰扎和他的同事又在今年把它重现了一遍。 尽管已经取得了这样的进步,但专家们指出,创造完全成熟的克隆人绝非易事。多年来,科学家们孜孜不倦地尝试克隆猴子,但至今未能成功。即使是克隆不那么高等的动物(例如绵羊、兔子和狗),科学家们也投入了好多年的心血,而且在成果出来前耗费了无数的卵细胞和无数的畸形胚胎。 近期的研究成果让一些观察者十分担忧。现在,世界上有几十个国家明令禁止人类生殖性克隆。美国政府没有类似的联邦法律,多数州也没有这种禁令法规,但加利福尼亚等一些州例外。 遗传学与社会中心(Center for Genetics and Society)是设在加州伯克利的一个非营利性公益组织,该组织执行理事Marcy Darnovsky说,如果放任疯子科学家或不孕不育症医生利用公开的技术培育克隆人,无疑会加大风险,所以应当出台一部合适的联邦法律。