美国一架神秘飞机降伊朗引猜测

哈新社阿斯塔纳讯，据香港文汇网消息，美国一架投资人身份不明的飞机近日意外降落伊朗德黑兰，飞机尾部有一个很小的美国国旗标识，引起外界广泛猜测。

据中国新闻网4月19日报道，美国一架投资人身份不明的飞机近日意外降落伊朗德黑兰，引起外界广泛猜测。美国国务院18日表示，财政部将对此展开调查，看是否违反美国对伊制裁规定。 据美国媒体报道，一架美国飞机当地时间15日意外降落德黑兰梅赫拉巴德机场，飞机尾部有一个很小的美国国旗标识，考虑到美伊关係紧张以及美方正对伊朗实施严厉制裁，这架飞机的降落显得非常神秘，甚至引起外界关于其正执行特殊任务的猜测。 美国国务院发言人珍•普萨基当天表示，已注意到相关报道，财政部将就此事展开调查，看是否违反美国针对伊朗的制裁措施。 她说，根据美国对伊制裁规定，禁止向伊朗出口直接或间接源自美国或为美国公民所有的商品、服务以及技术，「所以，一般而言禁止在美国注册的飞机飞往伊朗」。 根据法律规定，所有飞往伊朗的飞机都须事先获得美国财政部的批准，但负责执行对伊制裁的主要部门之一、财政部海外资产控制办公室拒绝对飞机着陆德黑兰发表评论。 据美国媒体报道，这架飞机的托管方是犹他州银行，总部位于奥格登，在州内拥有13家分支机构。这家银行的管理人员佈雷特•金表示，「完全不知道为什麽飞机会出现在德黑兰机场」，银行方面也在进行调查。佈雷特拒绝透露关于飞机投资人的任何信息，表示作为受托人，银行有义务为投资人保守秘密。 2013年11月，伊核问题六国(美国、法国、英国、中国、俄罗斯和德国)与伊朗达成阶段性协议，同意减轻对伊制裁，以换取伊朗暂停部分核活动。虽然美方此后放鬆了部分对伊制裁，但总体而言制裁依然严厉。 1979年11月，一些伊朗学生佔领美国驻伊朗使馆，扣留数十名美国人质达444天。1980年，美国宣佈与伊朗断交，此后美伊关係长期紧张。