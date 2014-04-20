大连赫见大片"萤光海滩"

哈新社阿斯塔纳讯，据联合早报网援引台湾中时电子报报道，中国辽宁警校对面的大黑石海岸，近日成了一片萤光海！大片的蓝色发光海水，风起浪涌时，甚至有成片的蓝色海浪涌上沙滩，煞是壮观。

《大连晚报》报导，近日夜间的大黑石海边萤光闪闪，犹如"星河"，吸引不少附近市民和大学生前来观景。萤光分为两种，一种是持续闪烁的绿色光点，而另一种则是一片片蓝色光点。蓝色光点更漂亮，却难以持续。必须用石块扔进海中才会出现。闪烁发光的海水神秘而浪漫，犹如星海辉映。 "其实前些天这一带的海中萤光更漂亮、规模更大。"大黑石附近一所大学生小王说，自己已经连续3天来海边观看"星海"了。"前些天，萤光还随着海浪一起冲到岸边，连绵成片。"小王说，最近几天来海边观景的人越来越多，海中的神秘萤光似乎"害羞"了起来，渐渐消退。"不过还是很漂亮！" 据了解，萤光海的美景在波多黎各、澳洲和马尔地夫等地也曾出现过，吸引了不少游客。而对于"萤光海"的成因，大连海洋大学海洋科技与环境学院教师王斌认为，海水发光一般是因为海水中聚集了鞭毛藻等发光微生物。 "这类具有自身发光能力的藻类或者细菌，会在周边环境适宜的情况下发出萤光。"王斌说，大连地区出现萤光海的奇景很是罕见。这可能是因为海水中出现了某种特殊的营养成分，这才使得发光微生物在这种适宜的环境中持续发光。