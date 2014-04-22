我们的哈萨克英雄：塔勒哈提∙毕盖勒迪诺夫

哈新社阿斯塔纳讯，卫国战争期间共有500名哈萨克斯坦人荣获苏联英雄称号，而两次获该勋章的唯一一名哈萨克人是《Barys》勋章获得者、空军少将─塔勒哈提•毕盖勒迪诺夫。

塔勒哈提•毕盖勒迪诺夫，1922年8月5日出生于阿克莫拉州玛伊巴勒克村。1940年在萨拉托夫军事航空学校深造，2年后荣获中士军衔，随后就读于契卡洛夫轰炸机航空学校。 上战场之前，塔勒哈提在伊热夫斯克市练习驾驶被称为坦克杀手的《伊尔-2》攻击机。1943年一月上阵。在卫国战争期间年轻的哈萨克战士累计飞行时数达500多小时，先后参加大小战役305次。让敌军微风丧胆的塔勒哈提驾驶的战机被成为"黑色死神"。他在23岁时就2次荣获苏联英雄勋章。战后塔勒哈提就读于航空军事学院，毕业后在哈萨克斯坦空军各重要部门任职，1956年由于身体状况退休。曾担任三届苏联最高苏维埃人民代表，1957-1970年间从事于民航管理工作，为设计建设阿拉木图，阿克莫拉，阿热卡勒克，克孜勒奥尔达，卡拉干达，塔拉兹等城市飞机场做出了卓越贡献。拥有奋发学习精神的塔勒哈提于1968年完成在莫斯科工程建筑学院的学业后，回到哈萨克斯坦从事城市建设工作。他对阿拉木图市每栋高楼大厦的建成都有功劳。今年92岁的英雄依旧身体健朗，喜欢户外运动，看护自己的花园，也积极参与各种社会工作，教育下一代。（吴然 编译）