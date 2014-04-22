过度使用平板会影响儿童运动能力 手指变迟钝

哈新社阿斯塔纳讯，据华商网报道，随着平板电脑的逐渐普及，如今能够接触到平板电脑的孩子也越来越多，不过根据一项来自英国教师和讲师协会(Association of Teachers and Lecturers)的报告，长时间过度使用平板电脑和智能手机将会影响儿童的运动能力的发展。

根据The Telegraph的报道，该协会的成员表示三四周岁的儿童已经能够掌握滑动操作，而如果长时间使用iPad等平板电脑的话，儿童手指的灵活性将会有所下降。 来自北爱尔兰的一位名为Colin Kinney的教师表示，已经有很多幼儿教师开始对平板电脑和智能手机对儿童造成的影响表示担心。他们发现有很多擅长操作平板电脑的孩子却在搭积木时表现出了操作能力的不足，还有一些孩子不能够与同龄人很好地融合而他们的家长却表示这些孩子能够操作平板电脑或者智能手机。 不过需要注意的是，虽然在该报道中多次提到了iPad和iPhone，不过这只是因为iPad和iPhone的占有量比较大，并不意味着只有iPad和iPhone才会对孩子造成不利影响。 在报告中该协会的成员还提到了纸质考试的减少，表示经常使用移动设备的孩子对电子设备有着比较强的依赖。 该协会建议家长们采取一些有效措施，比如晚上关闭Wi-Fi等，来实现对孩子使用平板电脑和智能手机的限制和监管，从而保证使用时间在合理范围以内。