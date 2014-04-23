美国盐湖城法警当庭连开数枪打死被告

哈新社阿斯塔纳讯，据环球新闻在线消息，美国一名犯罪嫌疑人本周一（21日）在盐湖城联邦法庭受审时，被法警当着陪审团的面连开数枪打死。25岁的被告锡亚莱•安吉洛被控犯有抢劫罪和攻击罪，他被送到医院后，因抢救无效死亡。

美国联邦调查局FBI说，安吉洛当时抓起一支笔，气势汹汹的向在庭上作证的证人扑去，所以法警立即向他开枪。 安吉洛是检控方在2010年对一个犯罪团伙提起诉讼的被告之一，也是这一团伙的17名成员中最后接受审判的一个。 这一诉讼案涉及29项罪名，包括攻击、抢劫和私藏武器等。 一名带着成年女儿在法庭旁听的市民卡德威尔先生对美联社记者说，法警至少向安吉洛开了6枪。 卡德威尔的女儿则说，这样的事情让人胆战心惊。 不过卡德威尔先生说，当时站在证人席上作证的那名证人却没有受伤，那名证人看起来只有20多岁。 联邦法庭的法官特纳•坎贝尔宣布此次审判无效，她还形容说，陪审团成员明显都在发抖，而且很恼火。 安吉洛的律师在离开法庭时，拒绝回答所有媒体的提问。 盐湖城这个新建的联邦法院刚在上周启用，它的设计中包括了多种保安功能，例如防弹玻璃，以及专供法官进出的安全通道等。 该法院在枪击事件发生后一度关闭，星期二（22日）又重新开门。