朝鲜核试爆迹象令韩美惊惧 被指针对美总统

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网消息，韩国国防部22日宣称，朝鲜丰溪里核试验场人员和车辆活动频繁，并据此判断朝鲜要么短期内进行核试验，要么是在假装准备核试验，但种种迹象表明，只要最高领导人做出决策，核试验随时都能进行。至于这样做的动机，外界有人认为朝鲜可能借此"欢迎"奥巴马25日光临半岛，也有人说，平壤想引起美国关注，逼美韩重回谈判桌。而半岛局势分析家似乎成了每轮东北亚变局下的"纠结者"，他们的工作似乎很难--对不可预测的朝鲜进行预测。

22日，韩国舆论的情绪依旧笼罩在对"岁月"号船员玩忽职守的愤怒中，但韩国国防部上午的记者会把外界关注的目光引向了"三八线"的北方。国防部发言人金珉奭22日在记者会上表示，目前朝鲜丰溪里核试验场的人员和车辆活动频繁，韩国政府判断朝鲜或在短期内进行第四次核试验，也不排除假装准备核试验的可能。金珉奭说，朝鲜正在丰溪里核试验场安置地震波测量仪，铺设测量仪与地面管制设备间的通信电缆，并在填埋坑道。一切迹象表明，只要朝鲜领导层做出决策，随时都能进行核试验。他还表示，朝鲜有关核试验的决策是"政治性"而非"技术性"的。 在朝鲜，朝中社与《劳动新闻》22日都报道了朝鲜最高领导人金正恩21日视察朝鲜人民军航空与防空军第188部队的消息。此前一天，朝鲜中央电视台在实况转播庆祝朝鲜人民军首届飞行员大会的牡丹峰乐团演出时，舞台背景上出现了金正恩看似四五岁时身着空军军装的照片和十几岁时手握飞机操纵杆的照片。 在分析人士眼中，平壤上述动态都与4月25日有关。这一天是朝鲜人民军建军节，是美韩在半岛空域"超级雷霆"空中作战演习结束的日子，同时也是美国总统奥巴马亚洲行从日本抵达韩国的日子。韩联社猜测，金正恩指导空军飞行训练可能与美韩军演有关。美国《环球邮报》说，核试验很可能是朝鲜给奥巴马的"强硬欢迎礼"。白宫发言人卡尼21日被问及美国对"朝鲜积极准备核试验，近期可能会做些事情"是否有所准备，他边宣称无可奉告，边表示美国在密切监控朝鲜核活动。