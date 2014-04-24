俄军机接近英领空 皇家战机升空应对

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，英国国防部说，星期三（4月23日）有两架俄罗斯战机逼近英国领空，英国皇家空军的战机紧急升空，前往监视。

皇家空军的"台风"式战机是从苏格兰圣安德鲁斯的空军基地起飞的，查看发现俄罗斯军机随后折返。 英国国防部的一位发言人说，皇家空军战斗机紧急升空的类似事件在去年发生过八次。 这位发言人说，战斗机紧急升空是为了确定接近苏格兰北部的飞机的身份，而其他手段是无法做到这一点的。 他还说，结果证明这是两架俄罗斯军用飞机，一直在国际空域飞行，他们有权这样做。 俄国战舰 这位发言人说，俄罗斯的军机过去从来没有在未经许可的情况下进入英国领空。 与此同时，英国皇家海军正派遣一艘战舰监视途径英国附近水域的一艘俄罗斯战舰的动向。 前往苏格兰北部水域监视俄罗斯"库拉科夫将军号"驱逐舰的是英国皇家海军最先进的"龙号"驱逐舰，英国国防部形容这是"既定和标准的应对方式"。 英国国防大臣哈蒙德说，最近发生的事件增加了对俄罗斯军事活动的意识。 他还说，皇家海军和皇家空军将继续对在这一地区活动的非北约国家军事力量保持戒备。