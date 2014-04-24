布莱尔：西方应重视激进伊斯兰问题

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，英国前首相、现任中东问题四方（联合国、欧盟、美国和俄罗斯）特使的布莱尔在一次讲演中称，世界大国必须"偏袒"以及支持"开放"的群体。

布莱尔还警告西方国家将为不干预叙利亚问题付出"沉重的代价。"他说已经错过了一个可以产生"积极解决方案"的时机。布莱尔是在俄罗斯和西方国家就乌克兰问题的紧张局势蔓延的情况下在伦敦彭博社进行这一演讲。西方领导人指责俄罗斯在乌克兰东部使用秘密军事人员支持分裂分子，俄罗斯对此予以否认。奇怪的不情愿布莱尔在他的演讲中提及西方领导人必须"将宗教极端主义的问题提到议程之首。"他们必须与其他国家合作，尤其是搁置"其他分歧"与俄罗斯和中国合作。

他认为 "歪曲和扭曲伊斯兰教真实信息"的激进观点所带来的威胁正在"全世界传播蔓延。" 他说，这种激进观点破坏了社会乃至国家的稳定，同时也破坏了在全球化时代下和平共存的可能性。 "在面对这种威胁的时候，我们似乎非常不愿意承认它，并且无法有效地予以反击。" "关于开放与封闭思想的斗争是21世纪发展方向究竟是和平共处还是不同文化背景的人冲突的核心问题。" 在演讲前他对BBC记者说，西方"有责任和兴趣"确保这个"重大问题"得到"正确的解决。" "很多人认为我们可以将这个问题放到一边，忽略它，我认为这是个错误的看法。" "最重要的是，我们必须承担，必须参与。" 在叙利亚的问题上，布莱尔说他理解英国不愿意采取军事行动， 但是如果两年前他还在位他将推动实施禁飞区。 "我知道干预的艰难，但是如果你看到没有干预叙利亚的后果，这个代价是非常沉重的。"