欧冠半决赛：切尔西客场战平马竞 皇马一球小胜控球拜仁

哈新社阿斯塔纳讯，据新华社马德里４月２３日消息，皇家马德里在伯纳乌顶住了卫冕冠军拜仁慕尼黑的强力冲击。２３日晚，"白衣军团"在欧冠半决赛首回合１：０小胜德国球队，占得先机。

拜仁慕尼黑在比赛中取得了６４％的控球率，却始终未能打破卡西利亚斯的十指关。反而是场面看似被动的皇马在上半时由本泽马打入全场唯一入球。传承自穆里尼奥的防守反击战术这一次在与瓜迪奥拉的控球式打法相遇时占了上风。 久疏战阵的克里斯蒂亚诺•罗纳尔多本场伤愈进入主力阵容，贝尔则因为流感初愈坐上替补席。皇马上来后即收缩防守，将球权让给拜仁。但第１９分钟，主队的首次射门便见成效。克•罗纳尔多在反击中送出直传，科恩特朗左路传中，无人防守的本泽马跟进，小禁区线上推射破网，打入自己本赛季的第五粒欧冠入球。 拜仁上半时的控球达到惊人的７３％，但却并未创造出太好的机会。而皇马方面，克•罗纳尔多和迪马利亚分别浪费了扩大比分的良机。 下半时佩佩受伤下场，贝尔也顶替尚未恢复至百分之百的克•罗纳尔多上阵。比赛最后时刻，皇马顶住了拜仁的狂攻，卡西利亚斯第８４分钟更是以惊人的反应速度封出了格策的射门，为皇马保住胜果，并保持了主队本赛季欧冠主场不败的纪录。 另外在之前结束的一场比赛中，切尔西凭借出色的防守，客场与马竞0-0战平，取得了比较理想的成绩，回到主场他们只需要取胜就能出线。