苹果推“地球日”广告 讽刺三星抄袭

哈新社阿斯塔纳讯，据环球消息，作为世界两大电子产品巨头，苹果和三星之间的战火从未停息。据美国科技资讯网Cnet 4月23日报道，22日，苹果公司为庆祝世界地球日而发布的广告剑指三星，这大大削弱了其广告在保护环境方面的用意，但是人们还是对苹果广告背后所隐含的傲慢气息喜闻乐见。

苹果在地球日(22日)所发布的广告如炮火一般直击三星。广告上写着："这些想法是我们希望每个公司都能模仿的"。考虑到大众无法理解这么说的深层含义，广告还解释道："在环保领域，我们鼓励他人模仿我们的创意，但仅限这个领域。""环保主义"这个概念就是苹果在加利福尼亚最初设计的。 在21日发布的广告中，苹果CEO蒂姆•库克赞扬苹果的环保诚意说："世界远比我们所看到的美好。"该广告态度十分严肃认真，表明了苹果公司对于环保事业的承诺。在广告中，库克还提到："对于我们来说，积极进取是天性。" 这样的言论很难不让人联想到与苹果有知识产权之争的三星。苹果是否在借此机会讽刺竞争对手呢？的确，苹果向来以卓越超群的设计独领风骚，但其强烈的正义感也不容小觑。苹果在地球日种种情不自禁的举动和言论无不表明，所谓环保主义不过是众多苹果用来攻击对手的平台之一--只是环保议题显得更加就事论事，而非个人恩怨。 与此同时，这些言论还从侧面表明，苹果对三星不仅仅是厌恶感那么简单。从近期在法庭上公布的电子邮件记录来看，其间还存在些许忧虑。