夏尔巴人罢工，珠穆朗玛峰谢客

尼泊尔加德满都--多年来，随着珠穆朗玛峰吸引了越来越多来自西方的业余登山者，夏尔巴人适应了更慢的攀登速度、登顶途中的交通拥堵，以及越来越多的装备。每年春天，一些新的不满会促使他们发声，之后随着季节的结束而平静下来。

但今年，那种不满爆发了起来。上周五，一场雪崩导致至少13名夏尔巴人死亡，引发了一场异乎寻常的劳动纠纷。周二，珠穆朗玛峰上这些一向沉默、吃苦耐劳的向导采取行动，导致珠峰本季封山，要求政府分享登山生意已达数百万美元的收入。 周二，在一场争吵不休的会议后，整个珠峰大本营气氛紧张。与会者称，三分之二的夏尔巴人选择取消已经计划好的登山旅程。几队登山者收拾好行李，开始离开喜马拉雅山的跋涉，两名经验丰富的登山领队乘直升机离开了大本营，前去与尼泊尔官员举行紧急会议，试图避免珠峰封山。 "我想回到我雇的那些夏尔巴人身边说，‘嗨，伙计们，我知道你们想要什么，'"登山公司"海拔成瘾的老板菲尔•克兰普顿在接受电话采访时说。"我们想让夏尔巴人满意，我们也想让政府满意，我们也想让自己的客户满意。总之，如果到头来夏尔巴人不满意，那我们就会遵守决定，取消登山。" 目前，珠穆朗玛峰远比世界上的大多数高峰更受欢迎，每年有多达600人登顶，其中夏尔巴人的比例超过一半，他们大都来自一个以登山技术而闻名的小民族。 外国登山者要向专业的西方向导支付高达10万美元（约合62万元人民币），帮助分担他们登山路上的负担。比如，"海拔成瘾"一个为期60天的登山项目收费为4.25万美元，其中包括乘坐直升机和"登顶当天两名夏尔巴人作私人向导"等服务。在这笔钱中，1.1万美元要交给尼泊尔政府，以获取登山许可证。近年来，尼泊尔政府通过发放许可证每年可以净赚300万到400万美元。还有部分资金流入了当地经济，其中包括酒店房间、晚上在茶馆里喝茶、在当地使用手机，以及租牦牛和雇佣脚夫运送补给。 登山公司则会花钱雇佣夏尔巴人，当地人的人数通常比外国登山者多，两者之间的比例通常为2:1。在一个人均收入约700美元的国家，珠穆朗玛峰上的夏尔巴人一季能赚3000到5000美元。如果成功登顶，他们还有奖金。但他们也面临着超乎寻常的风险，而且因为登山的生活发生了变化，一些人表达了失望。两年前，在经历了令人痛苦一季后，一个名叫边巴•扬布•色尔巴的向导抱怨道，"有钱却没接受过技术训练的"外国客户使他和同事陷入危险境地。 "登山者实际上会说，‘我花了5万美元，你来这里是为我工作的，你必须陪着我，' "他对一名研究珠穆朗玛峰的分析人士说，"珠峰自己也感觉身价在下降。仿佛所有人都想要雇一名夏尔巴人攀登珠峰，夏尔巴人会保证他们登顶。" 在周五的雪崩中遇难的16名夏尔巴人（已找到13具遗体，另外3具尚未找到）当时正在穿越昆布冰川。众所周知那片冰原十分危险，外国登山者会把在这片地区的活动时间严格控制在最少程度，而夏尔巴人却要在一季中多次穿越该区域，将装备从一个营地运送到另一个营地。这是珠峰历史上单日死亡人数最多的一次，也是夏尔巴人遭遇的一次前所未有的打击。 尼泊尔当局提出给遇难者家属发放4万卢比，大约相当于408美元（约合2600元人民币）作为补偿，这激怒了许多夏尔巴人。尼泊尔青年基金会的穆昆达•比斯塔透露，一群夏尔巴人周一抬着六名遇难者的遗体列队游行时，场面剑拔弩张。 "当游行在市中心结束时，他们对政府非常、非常生气，"长居加德满都的比斯塔在接受电话采访时说。"这一次，真的是关键时刻。如果政府不认真对待，可能会出现更多骚乱和争斗。" 到周日晚上，大本营里的一些夏尔巴人向导正在主张取消本季其余的珠峰探险，与他们对立的一方是可能需要被迫放弃计划的外国登山者。登山计划花了他们很多钱，而且酝酿了多年。从最初在社交媒体上的评论看，许多人都很同情那些夏尔巴人。 "我们西方登山者作为客户，是自愿来到这里的，"来自艾奥瓦州的工程师以赛亚•扬森在他的博客上写道，"我们是花钱来这里考验自己的。那些帮我们搬运行李、搭帐篷、做饭、在上山路上栓绳子的夏尔巴人在这里，是因为他们得到了相当于尼泊尔人均收入10到15倍的报酬，才原意用两个月时间做这些事的。" 他还说，"我还是想爬这座山峰，但关涉其中的许多东西比我自私、自大、以自我为中心的登顶愿望更重要。" 但在大本营里，包括外国人和尼泊尔向导在内的许多人表示，随着放弃登山的可能性变成了现实，局势日益紧张。 登山专家艾伦•阿尼特经营着一家权威的登山网站，他说，尼泊尔旅游部收到了一份诉求列表，其中要求官方周一之前做出答复。旅游部周二宣布，会满足大本营的尼泊尔向导提出的部分要求，其中包括将夏尔巴人的最低保险费率提高到1.5万美元、为遇难向导建立纪念碑，并用登山者缴纳的部分费用设立一项救济基金，帮助扶持遇难者家庭。 阿尼特说，一些团体周二已经开始离开大本营了，其中包括山上341名外国登山者中的大约30人。但他接着说，大部分登山者还在等待向导与政府之间的谈判结果。