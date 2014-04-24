法塔赫与哈马斯达成和解协议

哈新社阿斯塔纳讯，据国际在线消息：综合新华社电，巴勒斯坦总统阿巴斯23日在一份官方声明中说，其领导的巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）和控制加沙地带的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）当天达成一份和解协议，同意在未来5周内组建联合政府，并在联合政府成立后6个月内举行全国大选。

阿巴斯说，此次达成巴内部和解协议得到了阿拉伯世界和国际社会的支持，"这一内部和解将有助于推动建立以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国"。阿巴斯否认寻求和哈马斯的内部和解不利于巴以和谈的前景。阿巴斯说："只要我们致力于和以色列进行和谈，巴勒斯坦派别和解并没有与巴以和谈的目标相左。我们一如既往寻求在‘两国方案'的基础上实现公正和全面的和平。" 对于巴勒斯坦两个主要政治派别达成内部和解，以色列总理办公室23日晚发表声明说，以色列方面决定取消原定于当天晚间进行的以巴和谈磋商。另据以色列《国土报》报道，以色列安全内阁将在24日举行会议，商讨法塔赫和哈马斯和解后的局势。 美国国务院发言人普萨基23日在例行记者会上说，美国对巴勒斯坦两大派别当天达成的和解协议表示"失望"。她说，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）与巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）达成协议的时机"令人不安"，这将会使中东和谈局势"复杂化"，并影响各方延长和谈期限的努力。普萨基还重申了美国在巴勒斯坦和解问题上的立场，即任何巴勒斯坦政府必须明确承诺不使用暴力，承认以色列国，并接受此前各方达成的协议。 本轮巴以和谈于去年7月底重启，并将于本月29日结束。由于以色列拒绝按照协商的结果在3月底释放最后一批26名巴勒斯坦在押人员，而巴方宣布恢复暂停了8个月的联合国机构、国际公约成员申请程序，和谈陷入僵局。