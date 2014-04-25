步行者内讧升级！两主将互殴

哈新社阿斯塔纳讯，据中山网消息，步行者更衣室出问题了。就在季后赛首轮对老鹰的第一场比赛当天，兰斯-史蒂芬森和埃文-特纳在训练场上老拳相向，直到被队友路易斯-斯科拉和大卫-韦斯特分别抱住才停止了争斗。

在最近这纷乱的几周时间里，特纳并不是第一个对史蒂芬森忍无可忍的步行者球员，而以史蒂芬森暴躁的个性，这也不会是他最后一次与队友发生冲突。在NBA，队友之间产生矛盾并不罕有，但据消息源透露，这两个人之间的相互敌视已经持续达数周时间，这次斗殴只是最终爆发出来而已。

"这种事时有发生，但这次的时机却不太妙。"一位这次冲突事件的目击者表示。 尽管这起冲突不可避免地影响到了步行者队的更衣室气氛，但没有人敢说他们是因为这一原因在首战爆冷输给老鹰。两名球员之间的矛盾其实早在交易截止日特纳从费城交易过来就已经形成。一夜之间，特纳就要适应无球在手的比赛，而史蒂芬森也必须学会在传球和投篮之间找到更好的平衡。说实话，步行者之所以做这笔交易，某种程度上就是希望史蒂芬森和特纳之间产生竞争，只不过他们没想到是这种结局。 "我们的处境有些艰难，"韦斯特在接受雅虎体育采访时表示，"每支球队都经历过这些。不过我认为我们在面对问题解决问题方面做得不错。这个团队最好的地方就在于大家都能开诚布公，这让我们在漫长的NBA赛季中面对起伏时总能走出困境。" 本赛季，拉里-伯德为步行者完成了两笔重要运作，用丹尼-格兰杰换来特纳，以及签约安德鲁-拜纳姆，目前来看，两笔运作都没达到理想的效果。拜纳姆因为膝盖伤势可能本赛季已无法再度上场，而特纳的交易换回的就这如今这种局面。如今这支步行者，既充满着天赋，又肩负着期待，同时也极不成熟。昨天上午，他们在系列赛第二场比赛中主场101-85击败了老鹰，总算是暂时得到了喘息的机会。 "我只是想要按照争取的方式打球，"特纳表示，"有时候我一场只得到两次投篮机会，有时候一晚上10到12次，我在努力适应这些。"