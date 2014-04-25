印尼将领踩手表只为证明未陷“名表门”

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，中国曾经有贪污腐败官员被称为"表叔"、"表哥"，现在，印度尼西亚一位军方高官为求证明自己并非此类官员而采取堪称"极端"的行动。

印尼军方将领穆尔多戈将军当众脚踩其手表，只求证明自己并非崇拜名表。 在本周早些时候，有报道说，穆尔多戈手腕上所戴的手表是名牌货色。 不过，这位四星上将对此作出了强烈反应。印尼报章报道说，穆尔多戈坚持自己所佩戴的是"纺织品"。 报道称，穆尔多戈对记者说，"看着我，你就知道我，没有说谎。" 他此话说完就用脚踩自己的手表，然后让记者检查。 仿制精品？ 不过，报道说，手表看来丝毫没有所损，而且运作如常。 先前有报道说，此事所牵涉的是名牌Richard Mille 011 Felipe Massa Flyback Chronograph手表，价值10万美元。 不过，穆尔多戈将军称，他所戴的其实只是中国生产的"仿制品"，售价只为430美元。 当被问及购买"冒牌货"是否触犯知识产权法律时，穆尔多戈表示，这方面的问题跟他无关。 此前，一家新加坡报章曾经刊载图辑，声称照片所显示的是穆尔多戈拥有的手表，都价值非凡。