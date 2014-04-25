据英国广播公司10月23日报道，BBC旗舰新闻栏目《新闻之夜》发现，只要花数千英镑就能向一家所谓的大学购买商学管理硕士学位，不需要任何学术工作。

报道称，伦敦美国大学只要收取4500英镑，甚至会向一个不存在的人授予商学管理硕士学位。

该校没有校园，所有课程都是远程教学，学校网站上说，他们不是英国大学，也不属于伦敦大学，他们的学位也没有英国政府认证。

然而该大学坚称自己不是"冒牌大学"，并为自己提供的学位进行辩护。



小狗拿硕士

BBC《新闻之夜》节目制作组以彼德•史密斯为名，缴纳50英镑申请费向该校寄送申请。

制作组为彼德编造了一页纸的履历，吹嘘他拥有一家英国大学的本科学历，还有长达15年的工作经验。但是事实上，彼德是住在伦敦南部巴特西流浪动物之家的一只狗。

伦敦美国大学要求申请者必须提交照片并复印他们的学历证件，但制作组并没有提供这些证明，因为彼德只是一条狗。





免读书拿学位

然而，这所学校四天后通过了彼德的申请，并表示一旦收到4500英镑，两周后彼德就能注册成为MBA学生。

节目组打电话到学校询问彼德是否需要提交学术论文才能获得学位，但学校人员回复说彼德不需要上课也不用作报告就能拿到学位。

BBC调查节目说，教育机构必须要获得议会认可才能授予英国学位，但伦敦美国大学这种看起来好像是英国大学，但其实并非如此的大学却可合法存在。

《新闻之夜》还发现，有数百名企业高级主管使用伦敦美国大学的学历资格。

节目制作组向其中一些人联系，但联系到的每一个人都坚持自己确实是一番苦读研究才得到他们的学位。