马来西亚总理对美媒称拟于下周公布失联客机初步报告

哈新社阿斯塔纳讯，据美国中文网消息，马来西亚政府总理纳吉布２４日接受美国有线电视新闻网（ＣＮＮ）专访时说，马方已将一份对马来西亚航空公司失联客机的初步报告提交给国际民航组织，并拟于下周公布。

纳吉布说，他已指示一个内部专家调查组研究这份初步报告，拟于下周公布报告内容。这份报告现已提交给联合国下设的国际民航组织，内容尚未公开。 纳吉布还说，此次马航客机失联事件"异乎寻常"、"前所未有"，其整体情况与１９９７年新加坡胜安航空公司客机空难、２００９年法航客机空难均"非常不同"。 据ＣＮＮ报道，国际民航组织在接受采访时说，这份报告所提出的安全建议包括航空业需要审视和研究对商用飞机的实时追踪，当年针对２００９年法航客机空难的调查报告中也提出了同一建议。 中国外交部发言人秦刚２４日在例行记者会上表示，中方将依照有关国际公约派员参加马航客机失联事件国际调查组，全面、深度参与事件调查。中方将继续同马来西亚和澳大利亚等有关各方保持密切沟通和配合，积极参与搜寻行动。 对马航失联客机的空中和海上搜索２４日继续进行。澳大利亚搜寻马航３７０航班联合协调中心说，"蓝鳍金枪鱼"水下自主航行器的水下核心区域搜索任务已完成９０％以上，仍无任何发现。