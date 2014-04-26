澳大利亚为拯救大堡礁珊瑚给海星"打毒针"

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网援引澳大利亚广播公司报道，澳政府拯救大堡礁行动做出成绩。数十年来，大堡礁珊瑚大量减少，其中超过四成是绰号"珊瑚杀手"的棘冠海星所为，当局近两年透过"打毒针"方法除害，成功消灭超过25万棘冠海星。

大堡礁是全球最大的珊湖礁群，但近年受气候转变、环境污染等影响，珊瑚数量大减。前年有报告指当地珊瑚覆盖率27年间锐减一半，由1985年28%跌至前年13.8%，其中42%是死在棘冠海星手上。 棘冠海星表面布满细长尖棘，含神经毒素，人被棘刺中会剧痛。牠们以珊瑚为主食，紧附在珊瑚礁上，嘴巴吐出胃部盖住珊瑚虫，再释放出消化酶液化珊瑚虫并吸取营养，一只成年海星每年可吞多达六平方米活珊瑚。更棘手的是，近年棘冠海星数目激增（原因可能是水温变化有利牠们生长，以及棘冠海星的天敌大法螺遭大量捕捉），加上牠们生命力顽强，就算折断甚至切碎，也可长成完整个体。 为救大堡礁，澳环境部前年开始展开打毒针行动，只要给棘冠海星打一针，就可令它一至两天内死亡，比旧配方每只要打20针简单得多，同时也不会伤害其他海洋生命，成功在两年内杀死逾25万只棘冠海星，令大堡礁珊瑚覆盖率回升。