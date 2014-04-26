以色列中止与巴勒斯坦的和平谈判

哈新社阿斯塔纳讯，据华尔街日报消息，在巴勒斯坦总统阿巴斯(Mahmoud Abbas)与旨在消灭以色列的伊斯兰组织哈马斯(Hamas)达成组建联合政府的和解协议后，以色列方面中止了与巴勒斯坦的和平谈判并决定对巴勒斯坦实施经济制裁。

美国支持的这场巴以和谈一直阻碍重重，在巴勒斯坦解放组织(Palestine Liberation Organization)与哈马斯达成和解前即是如此。阿巴斯领导的法塔赫(Fatah)在巴解组织中居主导地位。阿巴斯与哈马斯达成的和解旨在结束七年来约旦河西岸的法塔赫与加沙地带的哈马斯之间的分裂局面。 以色列总理内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)说，以色列-巴勒斯坦和平谈判与巴勒斯坦-哈马斯和解协议是互不相容的。 内塔尼亚胡对NBC News表示，阿巴斯与哈马斯缔结和解协议是一次重大的倒退，他说，哈马斯是一个恐怖组织，一直叫嚣要毁灭以色列。他说，他绝不会与一个由企图毁灭以色列的恐怖组织支持的巴勒斯坦政府进行和谈，这一点必须明确。 内塔尼亚胡的助理称，以色列中止和谈得到了华盛顿的支持。美国希望巴以双方在4月29日和谈截止日期后延长这场已持续了九个月的谈判，而以色列的决定意味着美国的这一努力几乎化为泡影。 中止和谈的决定是由以色列安全内阁做出的，安全内阁还在一次特别会议上一致决定减少每月向阿巴斯政府移交的大约1亿美元的代收税款。一名官员称，以色列一直在降低巴勒斯坦当局对以色列政府机构的负债规模。 巴勒斯坦解放组织发言人阿什拉维(Hanan Ashrawi)表示，内塔尼亚胡中止和谈的声明恰恰说明他对一份公正的和解协议和两国的解决方案缺乏诚意。 阿什拉维称，和解行动是正当合法的，是为了让所有巴勒斯坦人在同一个政治框架下团结起来，但在内塔尼亚胡和他的极端派联合政府看来，巴勒斯坦的团结是个威胁。 阿什拉维还表示，统一之后的巴勒斯坦政府将遵循巴勒斯坦解放组织的政策而不是哈马斯的政策，将处理自己的内政而不是与以色列谈判。 她说，民族和解与和平谈判不该是相互排斥的，而应该是实现正义持久和平的先决条件。