普京:因特网受控中情局 民众慎用谷歌

哈新社阿斯塔纳讯，据新华社消息，俄罗斯总统弗拉基米尔•普京24日在圣彼得堡的一个媒体论坛上说，因特网是美国中央情报局的一个特别项目，提醒民众不要使用"谷歌"搜索引擎。

因特网为CIA特别项目 普京当天在这场电视转播的论坛上说，从因特网诞生初始就知道，因特网受控于中情局，是中情局的一个特别项目，而且中情局对它的控制持续至今。 他同样提醒俄罗斯民众不要使用谷歌搜索引擎，说所有在谷歌搜索引擎上键入的信息均通过设在美国的服务器，被美国监视。 普京一直暗示希望俄罗斯能够开发出替代品，以打破因特网垄断互联网络的局面。自美国国家安全局前雇员爱德华•斯诺登曝光美国一些情报机构"渗入"诸如"脸谱"等社交网站，德国、巴西和其他一些国家也提出了类似想法。 担忧俄国内搜索引擎 一名年轻博客使用者向普京抱怨，一些外国网站以及"Yandex"网站使用设在境外的服务器储存用户信息，可能威胁俄罗斯安全。"Yandex"是目前俄罗斯境内最流行的搜索引擎。 普京同样对"Yandex"表达担忧，说这一互联网企业之所以"部分在境外注册"，不仅有"纳税方面的考虑"，也有"其他原因"。由于部分股份为外国投资者持有，普京担心这家企业受到外国控制。 普京说，"Yandex"在起步阶段"受到压力"，接受"一些美国人和欧洲人加入管理层"。 "Yandex"处理俄罗斯境内60%的搜索请求，同样被其他一些国家用户使用。 在普京发表这一评论后，"Yandex"在美国纽约纳斯达克交易所开盘后股价下跌5%。 "Yandex"当天发表声明说，公司在荷兰注册仅仅是因为企业法律中的一些细节。公司核心业务位于俄罗斯，几乎所有税款均在俄罗斯缴纳。此外，获取外国投资是所有国家互联网公司起步的通常做法。