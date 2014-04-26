国际纵横：谁在金正恩视察时作笔记？（组图）

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，朝鲜最近公布一批领导人金正恩视察各地的照片，仔细一看，十多张照片里有一个令人莞尔的共同点。

在这些照片里，围绕着金正恩的一群政府官员和军方将领，每个人手中都拿着一模一样的小笔记本专心地在记着笔记。 朝鲜中央通讯社发布的照片包括金正恩视察女子火箭炮部队，视察水产渔业基地，视察重新整修过后的青年休闲营地，视察空军飞行训练中心等。 但是簇拥着金正恩的那群专心记着笔记的人是谁？谢菲尔德大学朝鲜专家格雷森教授说，这些人不是记者，而是士兵，党员和政府官员。 格雷森教授说，围绕金正恩的人群无时无刻专心记笔记，显示了金正恩作为朝鲜最高领导人所掌握的权力、知识和智慧，以及人民对他的关心和重视。 "这些照片也意味着，金正恩是伟大的领导人，勤政爱民，关心国家政事，视察国家建设，并给出重要指示。"

格雷森教授表示，"这些照片在全国电视和媒体上都看得到，照片上面的人希望所有人看到他们都在记录金正恩的每一句话。" "这么一来可以显示出金正恩博学多闻，但是这非常荒谬，他不可能具备所有不同领域的专业知识。" "但是照片显示出围绕他的官员们认真记录他的每一句话，这样的画面也非常重要。" 另一亮点 除了官员勤记笔记之外，朝鲜领导人金正恩视察的这组照片显示出的另一亮点则是金正恩视察女子火箭炮部队的女兵。金正恩指导女兵发射火箭弹，女兵们喜极而泣。