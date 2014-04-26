奥巴马：慰安妇制度"严重违反人权"

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，美国总统奥巴马周五（25日）抵达韩国后表示，日本战时的慰安妇制度是"对人权的践踏，受害者的呼声应该为外界所知。"

奥巴马说，这些妇女所受到的侵犯即使是在战争时期也是令人震惊的。

"外界应该倾听她们的声音，应该尊重她们。应该对所发生过的一切有准确和清楚地记载。"

奥巴马还说："我认为安倍首相认识到这一点，日本人民肯定也认识到，过去的历史必须诚实而且公正地承认。"

奥巴马是在结束了在日本的访问抵达韩国后发表此番讲话的。法新社报道称，奥巴马这是涉足"东亚地区最能引起争议的问题之一"。

他与韩国总统朴槿惠举行了会谈，就战时作战指挥权移交问题、朝核问题等交换意见。韩联社报道称，两人"确认韩美同盟关系比任何时候都要坚固和紧密。"

奥巴马与朴瑾惠还就韩美联合防卫力量等安全问题交换了意见。韩美两国将进一步加强韩美联合防卫力量，美国致力于保护韩国安全的立场坚定不移。

奥巴马在日本期间还就中日领土纠纷重申了美国立场。美日发表的联合声明称《美日安保条约》适用于所有日本施政下的区域，包括日中之间存在主权争端的尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）。

中国外交部发言人秦刚针对这一联合声明表示，中方敦促美、日摒弃冷战思维，切实尊重本地区其他国家的利益和关切，以免给地区和平稳定造成进一步干扰。

秦刚说，中国对美日联合声明的一些内容表示严重关切。他批评美国"利用一些问题对其他国家指手画脚，将会对有关问题的妥善解决和地区稳定造成不利影响。"

秦刚还透露，外交部负责人周五分别约见美国和日本驻华大使，提出严正交涉。