《时代》全球最具影响力百人榜出炉

哈新社阿斯塔纳讯，据路透社报道，美联储首位女性主席珍妮特•耶伦(Janet Yellen)、流行女歌手麦莉•赛勒斯(MileyCyrus)及福克斯新闻主播梅根•凯利(Megyn Kelly)成为《时代》杂志全球最具影响力百人榜中41位女性入围者中的代表。

本年度百人榜中有41名女性，是该榜单史上女性登榜最多的一次。2012年的榜单中有38名女性。 该榜单周四揭榜，歌手碧昂斯(Beyoncé)二度上榜并登上时代杂志封面；美国前国务卿希拉里•克林顿则是第七次入围。 其他上榜女性还有尼日利亚财长恩戈齐•奥孔约•伊维拉(Dr. NgoziOkonjo-Iweala)，NASA前宇航员、现任美国海洋和大气管理局局长的凯瑟琳•苏利文等。 上榜的男性人物包括俄罗斯总统普京、美国总统奥巴马、"隐形富豪"查尔斯•科赫与大卫•科赫兄弟、美国国家安全局外包商前雇员爱德华•斯诺登等。 榜单中的体育界名人包括首位公开出柜的NBA球员杰森•科林斯(JasonCollins)、17岁的女子高尔夫职业球员高宝璟(Lydia Ko)、以及NFL西雅图海鹰队角卫理查德•谢尔曼(RichardSherman)等。