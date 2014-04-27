梵蒂冈为两名已故前教皇举行封圣仪式

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC消息，现任罗马天主教皇方济各和卸任教皇本笃十六世周日（27日）在梵蒂冈主持仪式，为1963年卸任的已故教皇约翰二十三世和2005年卸任的已故教皇约翰•保罗二世封圣。

大约一百万信徒观看了这一大型弥撒，还有更多观众通过电视和收音机跟踪封圣全过程。 来自100个国家的使团和政要参加了封圣仪式。 双封圣是罗马天主教会历史上的第一次。 记者们说，罗马天主教会希望藉此次封圣团结教会内的保守和改革派阵营。 现任教皇方济各在布道演讲中高度赞扬两位圣徒，称他们是"不屈不挠的勇士"。 他说："他们是20世纪的教士、主教和教皇。他们经历了这个世纪的惨痛，但却没有因为惨痛而屈服。对他们来说，上帝更有权威。" 封圣 信徒们搭乘汽车、火车和轮船来到梵蒂冈。有的通宵露宿街头，只为最先进入圣彼得广场参加封圣典礼。 一位来自约翰•保罗二世的家乡波兰的教徒说："我们一直在倒计时，因为这样的经历一生中仅有一次。" 罗马天主教会的选圣过程通常需要相当长的时间。 但是2005年卸任的约翰保罗二世在去世仅9年时间就被封圣。当年他去世时，有很多民众聚集要求为他封圣。 而1963年卸任的约翰二十三世也是最近才突然被教皇方济各决定封为圣人。 BBC在罗马的记者大卫•威利说，这一做法实际上有它的政治考量。 同时册封改革派的约翰二十三世和为改革踩过刹车的约翰•保罗二世，方济各巧妙地避开了任何批评他偏袒保守派或改革派的声音。