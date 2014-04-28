歧视门发酵：快船队员场上抗议

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，美国职业篮球NBA的洛杉矶快船队队员在赛场上佩戴黑护腕并且以沉默方式示威，抗议媒体披露的有关球队老板的"种族歧视"言论。

杂志《TMZ》此前曝光了一段洛杉矶快船老板唐纳德•斯特林和女友争吵的录音。 其中斯特林的言论带有种族歧视色彩，引起了轩然大波。联盟介入调查，NBA各界人士对此也予以谴责，其中包括科比-布莱恩特。 斯特林据称在曝光录音中对于女友在社交网站Instagram上传自己与黑人朋友的照片一事大为恼怒； 录音上的人说："我一点也不喜欢你到处炫耀和黑人交往，这么做有必要吗？" 斯特林随后还表示，女友不要带黑人朋友来看比赛。他在讲话中毫不掩饰对黑人球员的反感。 正在亚洲访问的美国总统奥巴马在被问及对事件看法时说："当无知的人想散播他们的无知时，我们没必要理会，让他们去说好了。" 与奥巴马"没必要理会"态度形成鲜明对比，不少NBA知名球员则纷纷出来高调谴责斯特林。 勒布朗•詹姆斯表示，如果斯特林是他所在球队的老板，他会罢赛；德维恩•韦德表示同情快船球员的处境。安德烈•伊戈达拉则表示，他不会憎恨斯特林，否则自己就和他没啥两样。 斯特林的律师为当事人辩护说，录音上的内容与斯特林的"观点、信仰和感觉"完全不一致。