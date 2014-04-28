巴勒斯坦总统阿巴斯说犹太人大屠杀是反人类罪行

哈新社阿斯塔纳消息，据新华网报道，巴勒斯坦总统阿巴斯２７日说，第二次世界大战期间发生的犹太人大屠杀是近代史上最可憎的反人类罪行。

巴勒斯坦官方通讯社"瓦法"当天发表阿巴斯声明说，在以色列的大屠杀纪念日之际，阿巴斯向犹太人大屠杀的受害者家属致哀。声明说，犹太人大屠杀表明了种族歧视所带来的后果，巴勒斯坦人民强烈反对种族歧视行为。 阿巴斯在声明中呼吁以色列政府与巴方共同努力，在"两国方案"基础上实现该地区公正、全面的和平。阿巴斯说："巴勒斯坦人民遭受着不公正待遇和压迫，被剥夺了自由与和平的权利，巴勒斯坦人民要率先表态，要求消除这些同时发生在世界其他地方的不公正和种族歧视。" 另据以色列媒体报道，以色列总理内塔尼亚胡对阿巴斯的声明反应冷淡。他表示，与其发表这一声明，阿巴斯应终止与"旨在消灭以色列并否认犹太人大屠杀"的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）联盟，重回巴以和谈之路。 本轮巴以和谈原定于本月２９日结束，双方近一个月来一直在美国的斡旋下就延长和谈进行谈判。在巴勒斯坦２３日宣布达成巴内部和解协议并将在５周内组建联合政府后，以色列２４日宣布中止和平谈判，称以方不会与一个由哈马斯支持的巴勒斯坦政府进行和谈。