世界上一半的地方仍然没有互联网覆盖

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，虽然人们觉得互联网无所不在，但是天空、陆地和海洋的许多地方仍然处于互联网覆盖范围之外。手机问世已经有30多年，但是世界上一半的地方仍然没有互联网覆盖。上月脸书公布的一个白皮书说，对于一些人来说，上网过于昂贵，约14亿人生活在没有基本网络设施的地方。

研究人员说，这些数字还没有包括那些虽然拥有手机，但要通话或者发信息，需要旅行几个小时到另外一个地方才行。 据估计，世界上约20亿人在他们生活大大部分时间里没有机会使用手机。现在的挑战是，如何能够以可以接受的费用把这些人口联入网内。 另外还有一个有待开发的区域就是海洋。目前超过地区2/3地方的联系都是通过海底电缆，改善海底联络的速度和范围有助于环境监测、污染控制、预测自然灾害、监测油气田以及保护海港。还有生物和考古专家也对改进海底通讯感兴趣。 当然还存在政治因素。中国最近成为深海探索的另外一个主要的大国，部分原因是中国需要勘探油气和矿产资源。今年，北京计划在海底建造一个可容纳6人的深海"工作站"，这是为今后建立深海"空间站"作准备。 谷歌和脸书都对制造长久滞留天空的无人机项目和卫星项目感兴趣，希望籍此扩大互联网覆盖范围。当然这些试验性的项目需要多年发展才能在商业上变得可行。 随着互联网发展变化，互联网的外延也随之扩大。越来越多的装置彼此连接，思科系统公司估计到2018年全世界会有20亿个装置互相联系。而且对连接很难连接的装置的兴趣也随之增长，包括水下、卫星联系范围之外的装置。