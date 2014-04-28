限期已至 叙利亚“仍有化武”

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，授权主持消除叙利亚化学武器任务的荷兰籍联合国官员西格丽德•卡格（Sigrid Kaag）表示，大马士革仍然掌握着原有1300吨化学武器库存中的7.5%。

卡格督促叙利亚政府在星期日（4月27日）最后期限之前确保所有化武离境。 叙利亚方面此前未能在2月4日 -- 原定"最后期限"完成全部化武离境任务；4月27日为缓期后的新最后期限。 依照俄国与美国之间达成的国际协议，叙利亚政府掌握的所有化武应在6月30日之前被销毁。 由多国参与的消除叙利亚化武任务有联合国安理会和禁止化学武器组织（OPCW）主持。 美国海军MV海岬之光号运输船 卡格在接受BBC采访时说："最大一批预定于6月30日最后期限之前销毁的化学武器已经运离叙利亚，但尚未销毁。 因此把最后一批仍然滞留在一处库存的化武运离叙利亚很重要。" 不过，卡格在接受媒体访问时同时承认，叙利亚境内虽然仍然尚有化武库存，但是大马士革已经失去了研发和生产化武的能力。 她同时表示，联合国方面对有关叙利亚政府军最近又使用了氯气化武的指称表示关注。 大马士革否认有关使用氯气化武的指称。 据悉，美国海军的MV海岬之光号（MV Cape Ray）运输船上装备有消除化武的特别设备。