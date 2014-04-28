人民日报登比尔•盖茨文 呼吁富人帮穷人

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，中国官媒人民日报周一刊登美国微软创始人，梅琳达•盖茨基金会联合主席比尔•盖茨的文章。在文章中，比尔•盖茨呼吁中国的富豪投资，改善贫困人口的生活。

在人民日报发表的这篇文章中，位居今年福布斯世界富豪榜首的比尔•盖茨说"只有当我们帮助穷人摆脱病困，全世界才能实现可持续发展。为穷人投资需要社会各界的参与。我相信，为穷人投资所获得的回报，和在商业领域取得的成功一样精彩，甚至更有意义。" 他以中国防治结核病为例指出，中国在医疗保健方面进行了巨大投资，使得过去20年里，中国的结核病发病率降低幅度超过了其他发展中国家。 比尔•盖茨强调，"为穷人投资，是有效改善不平等的强大力量"。 比尔•盖茨在文章的最后呼吁说"中国有很多成功的企业家和商界人士，我希望更多的有识之士将其才能用于改善中国以及世界贫困人口的生活，为他们寻求解决方案"。 经济发展迅速的中国，富豪人数迅速增加。 在今年3月公布的福布斯亿万富豪排名榜中，中国富豪人数有152名。 然而，中国的许多富豪对慈善募捐似乎并不那么热心。 有的中国富豪担心大笔的捐助会招致对其财富不当的关注。 还有的富豪不愿意透明行善是因为担心影响当地政府的形象，暴露那些原本政府部门该解决的问题。 2010年时，比尔•盖茨和有"股神"之称的投资人沃伦•巴菲特在北京举办慈善晚宴，据称邀请了全中国房地产、互联网、实业等很多方面共50名富豪参加，但是很多受邀者并不愿参加。 不过，这种状况也许正在改变。 日前，阿里巴巴集团创始人马云、蔡崇信宣布，成立个人公益基金。 基金来自两人在该集团拥有的期权。中国媒体报道，公益基金的规模为阿里集团总股本的2%，估值约为30亿美元。这将是亚洲规模最大的慈善基金之一。 马云表示，比尔•盖茨和巴菲特的慈善之举"带给他很多思考"。