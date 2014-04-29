支付宝全面封杀比特币

哈新社阿斯塔纳讯，据联合早报网消息，台湾联合新闻网报道，中国人民银行（中国央行）近日约谈部分商业银行，及包括支付宝在内的第三方支付机构，部署下一阶段比特币风险的控管工作。支付宝已于24日晚间发出公告，全面封杀比特币。

京华时报报导，人行从4月22日开始，透过中国支付清算协会安排此次约谈，被约谈的对象包括仍与比特币交易有关的商业银行和第三方支付机构，数目不少于20家。 报导称，人行要求各商业银行和第三方支付机构在5月10日北京比特币国际峰会召开前，向社会大众传达不再为任何比特币交易提供金融服务的态度，引导民众远离比特币交易。 人行曾于3月发布《关于进一步防范比特币风险的通知》，强调银行和第三方支付机构不得服务于比特币交易，现有帐户限期在4月15日前清理完毕。然而4月15日后，多数比特币交易平台依然正常运作，比特币价格还飙升至人民币3,000元左右。 中国各大交易平台目前是以推出"充值码"充值方式，绕过金融机构，透过网站销售等形式贩卖点卡，之后在平台上充值使用。根据比特币中国官网显示，目前共有10家授权网站销售充值码，其中六家来自淘宝，需要透过支付宝付款。 如今人行再次出手整顿，支付宝率先发出公告，明确表态不会为比特币等虚拟货币提供充值和提现服务，也不允许透过支付宝购买或销售相关交易充值码。 支付宝表示，正在清查销售比特币交易平台充值码的网站，查实后将予以封禁。 比特币中国副总裁淩亢接受新浪科技采访时称，支付宝的最新声明不会对比特币中国造成很大影响。他认为，通过哪种支付途径销售充值码，由管道商家自行选择，与比特币中国无关。 业界估计，人行此次约谈后，银行转帐、透过淘宝等线上管道销售充值码这两种比特币充值途径将被切断。