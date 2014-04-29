伊拉克选举前夕爆炸频发

哈新社阿斯塔纳讯，据人民网报道，4月30日，伊拉克将迎来新一届国民议会选举。这是自2011年底美军撤离后，该国举行的首次选举，来自伊拉克277个政治实体的9039名候选人将角逐328个议会席位。

根据伊拉克宪法，国民议会按照2/3绝对多数原则选举产生总统，随后由总统指派议会中占多数席位的党派领导人组建政府。 28日，100多万名伊拉克安全部队人员、医护人员、住院病人和监狱在押人员进行了为期1天的提前投票。就在这个特殊投票日，伊拉克首都巴格达和北部萨拉赫丁省的投票站发生爆炸袭击，造成至少6名安全部队人员死亡，10多人受伤。另外，巴格达东部地区27日也发生一起汽车炸弹爆炸事件，导致6人死亡，33人受伤。 近一年多来，伊拉克爆炸事件频发。随着国民议会选举日期临近，暴力袭击显示出不断升级的迹象。 据统计，仅2014年头4个月，伊拉克境内已有2900多人死于恐怖袭击。距离西部边境60千米的费卢杰市以及附近的拉马迪市部分城区已完全被极端武装分子掌控。 为保证选举顺利进行，伊拉克军警已采取特别安全措施，加强了戒备，但不少选民仍担心前往投票站投票时成为恐怖袭击的目标。 虽然现任总理马利基执政期间伊拉克安全形势恶化、经济发展陷入困境、国家重建缓慢、改善政府服务功能和消除贪腐的承诺多未兑现，但其领导的以什叶派穆斯林为主的"法制国家联盟"依然强势参选，并在竞选中宣称要组建"多数派政府"，强化中央政府权威，加大反恐力度。 在竞选中，马利基大打"安全牌"，以掩盖治国理政方面的"短板"。同时，他还把许多爆炸事件归咎于外部势力的挑唆和支持，并与邻国叙利亚危机的外溢效应相联系。为显示强硬，马利基27日下令伊拉克空军袭击了叙利亚境内的"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"极端武装组织，将试图向该组织运送燃料的8辆油罐车悉数炸毁。 有伊拉克分析人士认为，"法制国家联盟"虽有望在本次选举中领先，但无法获得绝对多数，要与其他政党组成政治联盟才可能继续执政。 除了"法制国家联盟"，什叶派阵营中还有伊拉克伊斯兰最高委员会主席哈基姆领导的"公民联盟"和奉行"萨德尔运动"思想的"自由者联盟"参选。这些什叶派党团对马利基的表现普遍感到不满，将成为"法制国家联盟"的重要竞争对手。 在2010年议会选举中，得到逊尼派支持的政党联盟"伊拉克名单"虽然获得最多选票，但未能组建政府，该阵营最终解散。因此，此次逊尼派参选力量较为分散，较大的组织有包括议长努杰菲领导的"联合改革联盟"、副总理穆特拉克领导的"阿拉伯人联盟"和前总理阿拉维领导的"国家联盟"。 此外，各库尔德党派在本次大选后将如何选边站队，也是伊拉克政府组建进程中的重要变数。 伊拉克政治分析人士认为，由于本次议会选举还有许多新党派和地方小党，各派力量会更加分散，选后联盟组成存在很大不确定性。