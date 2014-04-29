发展哈萨克斯坦轻工业需引进中国企业么？

哈新社阿斯塔纳讯，据专家意见，中国是凭借发展轻工业不断取得成功的国家之一，目前全球对中国产品需求量很大，轻工业生产占中国国内生产总值的15%，最有趣的是，中国轻工业生产原料大部分来自哈萨克斯坦，尤其是纺织业。我国以几近免费价格卖给他们，而又以高出原料数倍价格从中国购入鞋类、服装、地毯等产品，是时候考虑该方面的问题了。

目前，提出需要考虑该问题的有关专家一致达成"发展哈萨克斯坦轻工业需与中国企业成立合作关系，共同投资建厂"观点，就此观点《阿拉什之镜报》听取了个别专家不同观点。

需要 哈克木∙萨乌尔巴耶夫 化学博士 教授 -需要支持该政策，不需要害怕，如果中国企业家来到哈萨克斯坦，合资开设工厂，大部分生产监督权在我们这边的话，值得去尝试一下，目前中国轻工业飞速发展，轻工业利润在短时间内可以翻倍，许多国家现在越来越重视轻工业，尤其是德国、挪威、以色列等国家因哈萨克斯坦轻工业原料充足对发展我国轻工业表现出浓厚兴趣，因此哈萨克斯坦应与轻工业发达国家建立合作关系并尽最大努力出口国际市场，国家需要支持该行业发展，首先需要重兴轻工业生产企业，例如，早些时期的阿拉木图地毯厂生产的地毯无论在样式上还是在质量方面都能与土库曼斯坦地毯媲美，而目前我们不得不承认阿拉木图地毯厂生产的地毯别说出口，就是国内市场也满足不了，欧洲各国现在对哈萨克斯坦地毯需求量也很大，因此我们需要深度发展该行业，整体来说，对于珍惜纺织品哈萨克斯坦也不乏民间传说，由于毛纺织品是轻便而又纯天然，因此最早纸币的出现也是为了购买毛纺织品，即使当代，纯毛制围巾、手工艺品也很畅销，这大概也是欧洲对哈萨克斯坦轻工业感兴趣的原因，再例如 ，纺织工业最主要的棉纺线在我国根本不生产，而棉纺线在我国生产服装与地毯十分紧缺，更不用说大规模生产地毯，而目前从我国进口原料的中国却是棉纺线出口大国，因此我国许多企业不得不依赖于从中国进口 ，因此在这里与中国企业建立合作关系，合资建厂可以解决我们的紧缺问题，如果考虑到这点，需要国家出台政策支持该行业，我个人认为与中国建立合作关系没有任何危害，需要支持。

不需要

玛拉尔∙图尔铁诺娃 经济分析师 -为获得轻工业所需的原料我们需要考虑以下因素，近10年来我国羊毛加工下降了3倍，而细羊毛加工行业3年来下降了8倍，目前我国产细羊毛只用来出口，最主要的原因-曾繁华一时的细羊毛加工企业倒闭，我国羊养殖数量骤减也对该行业带来负面影响，因此，为了发展轻工业需要充足的材料源，例如，任何国家为发展轻工业所需唯一原料行业--羊养殖行业需要羊种人工授精改良、养殖以及生产技术需要高水平结合，只有这三个行业相互结合好了，原料供应才能源源不断，遗憾的是，我所说的这三个行业在我国根本达不到正常水平，我国在羊种改良和养殖行业还欠发达，目前全球发展中与发达国家通过各种高科技在牧业方面培育出很多优良品种，而我们还是原先的样子，落后于其他国家，但我们具有创新精神，但是鲜有付诸行动，当然了，我国对细毛羊、美利奴羊养殖出台了一系列便捷政策，但这方面的工作还是远远不够，以上工作仅仅是国产羊毛加工、发展轻工业前提，目前国际贸易中，棉纺线的单价为9-10美元/千克，而精加工羊毛则为9.5-16美元/千克，因此我们需要发展加工行业，否则我们只能依赖诸如中国、俄罗斯等世界出口大国，所以我个人观点反对邀请中国企业，没有必要支持，我们需要通过支持中小型群体支持国产企业，保障他们的补助金，在我国建厂细毛羊养殖基地发展材料源，如果说到与外企合作，那么会对内部经贸价格形成冲击以及产生一系列问题，因此，我们需要大力发展本民族企业。（哈米提别克∙土地别克 编译）