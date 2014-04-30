俄罗斯动画片面向中国

哈新社阿斯塔纳讯，据 俄罗斯之声 消息，在杭州举行的国际动漫画艺术节日里，俄罗斯和中国动漫画片专家们讨论共同拍制动漫画片的前景。代表俄罗斯参加的是二十多个与动漫画片有关的最著名的组织。这是俄罗斯动漫画片行业首次大型参加国外联欢节。

俄罗斯动画家们和中国同行已搞好了不错的联系。在中国推广我国的动画片和创造联合影片都有很大前途。俄罗斯电影公司"大师制片厂"格拉西莫夫对此进行了阐述。 他说，俄罗斯有丰富的构思，很多好艺术家，很好的编剧，而在中国有实现计划所需的一切。那里有巨大的生产率，那里拍制的动画片比俄罗斯多得多。我们很希望进入中国市场，很愿意和中国合作，中方也有同样的愿望。 新的动画片"苏哈列夫塔的秘密"就是共同工作的范例。它是"莫斯科大师"制片厂和武汉的"江通动画"制片厂的合作产物。故事背景是18世纪彼得大帝时期的的莫斯科。 格拉西莫夫说，"苏哈列夫塔的秘密"是历史幻想片。共拍制了两种方案-系列片和三部影片，几乎全部在武汉拍制。系列片已大功告成，第一部影片的拍制也接近尾声。中国同行说，这样的实际人物的动画片拍制相当困难和不习惯，但很有兴趣。现在部分影片已拍完，我们迫不及待地盼望它们的首映。他们确信动画片一定能找到自己的观众。 我们已有在中国放映俄罗斯动画片的成功范例。例如，系列动画片"开心球"的人物在2011年首次用汉语说话，赢得了中国儿童们的欢心。它由中央电视台、收费频道、视频点播和因特网播放。"开心球"完全可以说是现代俄罗斯最有成就的动画片。它得到了国家文艺方面奖金，值得一提的是，如今已拍制了它的3D版本。