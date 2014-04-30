总统签署一夫多妻合法化法案

哈新社阿斯塔纳讯，据中新网援引外媒30日报道，肯尼亚总统肯雅塔签署了一项法案，将一夫多妻制婚姻合法化，以配合一些地方的传统；这一做法引发争议，肯尼亚议会女性议员曾因为男性议员投票赞成这个条款，于上月的会议中愤而离席表示抗议。

据报道，现行的肯尼亚民法的婚姻规定是一夫一妻制，但是该国有些部落的文化，传统上就是一夫多妻制。 但是法案中的一个受到许多男性议会议员支持的条款，允许男方不需经过现有配偶的同意就能迎娶更多的妻子。 报道称，部落文化传统上虽然一夫多妻，但是要迎娶更多的妻子，男方一般还是需要取得第一个妻子的首肯。 上个月，肯尼亚议会女性议员因为男性议员投票赞成这个条款，因此愤而离席表示抗议。 抗议的女性议员说，如果迎娶更多的妻子，会影响整个家庭，尤其是其他妻子的经济来源或者收入。 肯尼亚基督教人士也反对这个令一夫多妻制婚姻合法化的法案，他们曾经敦促肯雅塔不要签署法案使之成为法律。 基督教界人士说，这个法案违背了婚姻和家庭的原则与价值，并说这个法案不尊重男女双方在婚姻制度中的平等地位。 肯尼亚婚姻法的修改已经讨论了许多年，部分条款起草后在审查委员会的阶段就已经废弃。 修订法例废除了行之有年的所谓非正式婚姻，也就是没有登记并且可以随时不经法律程序离婚的行为。但是禁止买卖婚姻的条款却没有过关，法律现在规定的是不分任何部落文化，法定结婚年龄是18岁。 在离婚后财产分配上，议员们也推翻了委员会所提出的、在男方死亡或离婚时，女方只能继承或者取得30%的财产。 法律现在规定女方有平等的财产分配和继承权，以往女方则必须证明其对夫妻财产所做的贡献。 但是新的一夫多妻制法律也许会在财产分配的时候造成困扰，虽然法律说女方有平等的分配权，但是如果是多妻制的话，要是在离婚或者继承遗产的时候，就很难认定女方能够分配多少的财产。 原本该法律也计划承认同居关系，也就是同居超过6个月，一旦分手，女方有权要求男方支付赡养费和两人子女的养育费用，但是此一提议也被驳回。