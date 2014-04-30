马航失踪客机海面搜寻工作正式结束

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，海面搜寻马航失踪客机的工作周三正式结束。澳大利亚当局表示，搜寻马航MH370航班的工作将在未来几周转入重点搜索水下区域。

澳洲当局已在星期三停飞了所有参与搜寻的各国飞机，参与搜寻的各国舰船也开始撤离南印度洋的相关海域。

3月8日凌晨，载有239人的马航MH370航班在由吉隆坡飞往北京途中神秘失踪，至今下落不明。 马来西亚、中国、澳大利亚、新西兰、美国、韩国、日本和英国等八个国家参与了史无前例的搜索行动，参与搜索的各国飞机共起降了300多个架次。 不过，尽管对450万平方公里的广阔海域进行了空中搜索，目前仍未发现任何客机残骸。 负责协调搜索工作的澳大利亚联合协调中心发言人对法新社说，周三晚些时候，绝大多数参与搜索的各国飞机都已离开。

美国、日本、新西兰和马来西亚都证实，它们的飞机正在返回本国的基地。中国在周三尚未回应是否撤回参与搜索的飞机。 但澳大利亚皇家空军的一架P-3猎户座海上巡逻机将在柏斯随时待命。 来自澳大利亚、中国和英国的14艘舰船也参与了海面搜寻行动，试图找到马航失联客机的残骸碎片。 澳洲协调中心发言人说，水面搜寻行动已被缩小。该中心将有几艘船只随时待命并投入搜索，但大规模搜寻行动已经结束。 与此同时，针对一家澳洲勘探公司声称可能已找到马航客机残骸的说法，澳洲协调中心官员低调予以否认。 这家澳大利亚公司声称，他们也许找到了马航客机残骸，但地点在孟加拉湾。该处离位于印度洋的搜索区远达5000公里。

协调中心官员说，该公司声称发现客机残骸的地点，与卫星数据显示的马航MH370航班可能的飞行路线不符。该官员说，国际联合团队认为客机最后的位置是在目前搜索区域的偏南部。 位于阿德雷德的公司GeoResonance称，该公司分析了机载多光谱图像捕捉的超弱电磁场，在马航客机可能坠毁的孟加拉湾海底发现了波音飞机的组成材料。 该公司称，经过辨认，这些化学元素和材料是生产波音777的，比如铝、钛、铜、合金钢和航空燃油残留物等。声明还说，"公司尚不能断言这就是MH370客机，但是，应当对此展开调查"。