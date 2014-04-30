里约奥运筹备缘何被批

哈新社阿斯塔纳讯，国际在线消息 自2007-2009年巴西接连获得2014年世界杯与2016年夏季奥运会承办权以来，关于巴西无法如期完成场馆施工以及民众街头抗议的新闻被频繁曝出。4月29日，国际奥委会副主席约翰•科茨的一番言论再次将这个桑巴之国推向风口浪尖。科茨批评里约奥组委的筹备工作"史上最糟"。尽管里约奥组委回应称"一定可以完成这个历史使命"，但科茨的表态仍不禁令人产生疑问：为何巴西频频延误工期？为何当地民众频繁抗议举办世界杯与奥运会？而在疑问的背后是一系列深层原因。

多部门交叉管理致工期延误

巴西作为"世界原料基地"，经济长期依靠资源出口，因此对人力资本的投资相对较弱，这一缺陷在巴西两大赛事的筹备过程中显露无遗，具体表现为赛事筹备中的管理能力和协调能力不足。科茨曾点出："缺乏协调能力是导致工期一再延误的原因"。此外，多部门交叉管理导致管理效率低下，也是频繁出现工期延误的另一大原因。科茨曾表示，国际奥组委以往都是跟一个政府打交道，而到了巴西，却是跟三个政府（里约市、里约州和联邦三级政府）打交道。如此繁杂的管理体系，难免在施工时出现沟通不畅等多重问题，以至于科茨不得不表示，将向里约派遣专家，以协助当局完成各项准备工作。 "面子"与"里子"难以二者兼得 同时举办世界杯与奥运会是塑造巴西"面子"的绝佳契机，不仅能为巴西带来大量游客和投资，带动当地经济发展，而且还能展示巴西的文化"软实力"。为了这些，巴西在资金投入方面的确没有"手软"。单世界杯的资金投入就高达150亿美元。去年年底更有巴西媒体报道，为承办这两大体育赛事，里约市政府与所在的州政府已债台高筑。然而，与体育场馆获巨额投入相对的却是民生投入不足--"里子"出现问题。近期，巴西通胀压力一再加大，今年3月通胀率已达6.15%，高出政府原定的控制目标4.5%近两个百分点，民众的不满情绪难免激增，因此导致街头抗议不断。 政府与民众沟通不畅致紧张态势升级 巴西政府与民众间信任度较低，而举办两大赛事，让这一问题有愈演愈烈的趋势。不少民众对修建豪华体育场馆表示不理解，认为其对自己无用。以亚马逊地区最大城市马瑙斯为例，兴建中的体育馆将可容纳4.3万名观众，但该市到现场观看职业足球赛的球迷平均每场不到600人。人们担心体育赛事结束后，该场馆就会被废弃。 此外，腐败问题也是民众心中的一大隐忧，巨额资金投入，到底有多少被实实在在用于建设，又有多少进入了官员的腰包？民众的不满与质疑均可以理解，但作为政府来说，两大国际赛事毕竟不能敷衍了事，因此巨额投入也是无可厚非。然而，从去年年底到今年年初，巴西政府为举办世界杯及奥运会，拆掉比赛场馆附近的贫民窟，导致众多居民无家可归，不得不放火抗议，这也从侧面反映出巴西当局在与民众沟通以及安置居民两方面均存在欠缺。 连续举办世界杯和奥运会，对巴西来说，既是荣耀，也是考验。为解决上述问题，一方面，巴西应向多方取经，提升管理效率，使得施工如期完成。另一方面，巴西政府要与民众加强沟通，将相关预算花费公开，打消民众顾虑；同时妥善安置那些因基建受影响的民众。相信巴西最终能够完成使命，成功举办好两大国际赛事。