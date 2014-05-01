西门子为竞购阿尔斯通能源部门开出更高价码

哈新社阿斯塔纳寻，据华尔街日报消息，知情人士周三称，德国工程业巨头西门子公司(Siemens AG)为收购法国企业阿尔斯通公司(Alstom SA)旗下能源部门开出了更加诱人的价码，原因是阿尔斯通曾说，倾向于接受西门子竞争对手、美国通用电气公司(General Electric Co.)发出的要约。

据这名知情者说，西门子目前正打算拿出旗下长短途列车业务以及至多110亿欧元现金，以换取阿尔斯通的能源部门。西门子上周六发给阿尔斯通的收购提议中，最初只是提出以高速列车业务跟阿尔斯通交换。

记者无法立即联系到西门子发言人就此置评。

此前，阿尔斯通董事会已经接受了通用电气以123.5亿欧元（合170.6亿美元）收购阿尔斯通发电设备部门的提议，这令通用电气在这场据称有政府插手的收购大战中略胜西门子一筹。

阿尔斯通还说，已经收到了西门子表达浓厚兴趣的声明。该公司补充称，将让西门子公平地获得信息，以使其之后可以提出具有约束力的要约。

上周通用电气和阿尔斯通之间的谈判被公开，促使西门子赶紧于周末也表达了收购兴趣。通用电气和西门子的首席执行长随后都赶赴巴黎，意图游说法国总统奥朗德(Francois Hollande)政府，获得其支持。