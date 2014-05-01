联合国谴责澳洲在大堡礁倾倒污泥

哈新社阿斯塔纳讯，BBC消息，联合国科教文组织（UNESCO）谴责澳大利亚允许在大堡礁海域倾倒污泥废水的决定，并再次警告将考虑把大堡礁列入"世界濒危遗产名录"。

环保人士说，联合国科教文组织提出的新报告显示，澳大利亚必须更改其同意在大堡礁国家海洋公园--这个世界最大的海洋生态系统保护区的敏感海域倾倒污泥废水的决定。 澳政府在去年12月同意印度阿达尼集团在大堡礁附近扩建一个重要的煤炭出口港口，并在今年1月批准向大堡礁倾倒300万公升污泥废水。 BBC驻悉尼记者默瑟说，这些污泥废水来自昆士兰州鲍恩镇附近正在扩建的这个煤炭出口港。 环保人士警告说，当局的作法将加速大堡礁的死亡。 大堡礁位于澳大利亚东北部海岸，有着世界上最大的珊瑚礁群，包括400种珊瑚、1500种鱼类和4000种软体动物。它在1981年被联合国科教文列入"世界遗产名录"。 联合国科教文组织说，澳洲在可能仍有其它对环境影响较小的污水处理方案时同意了倾倒决定，其作法令人"遗憾"和"关注"。 联合国科教文组织已要求澳洲政府向世界遗产委员会递交新报告，证明倾倒污泥的决定是对环境损害最小的选择，并不会损害大堡礁的价值。 联合国科教文组织还特别对"大堡礁珊瑚的严重萎缩"表示关注，并称不能以"照常做生意"的心态来处理此事。 根据大堡礁环境长期恶化的状况，联合国科教文组织建议世界遗产委员会在主要关切的问题缺乏实质进展的情况下，考虑将大堡礁在2015年列入"世界濒危遗产名录"。 世界自然基金会澳大利亚分会发言人勒克说，澳政府应当立即采取行动，防止大堡礁令人尴尬地被列入世界濒危遗产名录。 他指出，"成千上万的澳大利亚人和数以千计的科学家对此事与联合国科教文组织有着同样的关切，我们呼吁联邦政府在世界遗产委员会召开6月会议之前，禁止在大堡礁世界遗产区域倾倒污泥废水"。 不过，澳政府在今年2月坚持说，澳当局在联合国科教文组织所要求的保护大堡礁的标杆指标上取得了"进展"。