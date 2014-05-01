伊拉克大选投票结束 期间发生数起袭击致多人伤亡

哈新社阿斯塔纳寻，据国际在线消息，伊拉克新一届国民议会选举投票于当地时间4月30日下午6点结束。这是2011年年底美军撤离后伊拉克举行的首次全国大选。据悉，投票当天伊拉克境内发生多起袭击事件，造成数十人伤亡。

随着当地时间下午6点的到来，伊拉克境内所有投票点关闭。这也意味着2011年年底美军撤离后伊拉克举行的首次全国大选的投票过程落下帷幕。伊拉克选举委员会在投票结束后的新闻发布会上表示，共有超过1200万选民参加了投票。

此次选举是从30日早上7点开始的，部分选民一大早就赶往投票点，希望能够尽早完成投票程序。有选民表示，尽管今年以来伊拉克安全形势严峻，但是伊拉克民众依然应该为国家的未来、为自己的未来投出神圣的一票。而伊拉克总理马利基和国民议会议长努杰菲等政要也于当天上午在首都巴格达市中心戒备森严的"绿区"内的一个投票站进行了投票。马利基在投票后表示，这是伊拉克首次在没有外国军队存在的情况下举行大选，民众应该站出来表达自己的声音。

据了解，本次选举一共有包括政党、政治联盟和独立候选人在内的近280个政治实体、超过9000名候选人参加，伊拉克2100多万符合资格的选民将从中选出328名国民议会议员组成新一届国民议会，并由国民议会决定新一届伊拉克政府总理的人选。

30日当天巴格达市区的安保工作准备的非常充分。所有机动车辆从29日晚上10点以后禁止上路，直到30日大选结束。每个投票点也都设有三道防线，第一道是在投票区域附近路口的安全部队士兵和警察，第二道是在投票点外的巡逻部队，第三道则是在投票点入口处的特别行动队，此外，还有专人负责对投票者进行严格的安全检查。在如此的安保力度下，巴格达市区30日没有发生针对投票点的暴力袭击，总体投票情况比较顺利。但是，在伊拉克东部的迪亚拉省和北部的萨拉赫丁省、基尔库克省以及尼尼微省等地还是发生了多起针对投票站的爆炸袭击和枪击事件，造成了至少10人死亡，25人受伤。不过这些地区的整体投票进程并没有受到影响。