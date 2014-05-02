尼日利亚百余遭绑女学生或被卖给外国武装分子为妻

哈新社阿斯塔纳讯，据中国日报网援引据法国媒体报道，尼日利亚东北部博尔诺州两周前被绑的100多名女学生仍无消息。当地一名领导人称，这些女孩已被卖到海外做他人妻子。孩子们的父母猛烈抨击政府救援不力。

当地人埃诺克•马克的女儿和两个侄女在被绑架的百余名女生之列。"愿上帝诅咒每一个没有成功营救这些孩子的人。"马克愤怒地说。他还表示，妻子自从孩子被绑后几乎没有睡过觉。 4月14日，博尔诺州奇博克镇一女子中学遭伊斯兰极端组织"博科圣地"袭击，这些女学生就是在当时被掳走的。目前被绑女孩具体数字一直存在分歧。博尔诺州官员称，有129多名学生被劫持，年龄在12岁到17岁之间，有52人成功逃脱。而校方在22日表示，超过230名学生遭绑架，目前还有187人被扣为人质。同时，尼日利亚军方搜救行动也备受质疑。 奇博克镇的长老会领导人波戈•比特鲁斯告诉媒体，在尼日利亚东北部各方消息人士的帮助下，当地已追踪到人质的行踪。"我们昨天（29日）从喀麦隆边境城镇收到信息，称这些女孩被带入乍得和喀麦隆。"比特鲁斯还说，她们每人被卖了12美元，购买者是伊斯兰武装分子，买她们当妻子。 不过比特鲁斯的说法还没有得到其他方面的证实。尼日利亚国防部没有对此发表评论。