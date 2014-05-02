中国将对原产欧盟的进口太阳能级多晶硅产品征收双反税

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网北京4月30日电 商务部网站30日发布2014年度第25、26号公告，公布了对欧盟太阳能级多晶硅反倾销、反补贴调查终裁决定。自5月1日起，中国将对原产于欧盟的进口太阳能级多晶硅产品征收反倾销、反补贴税，实施期限为2年。

公告称，根据《中华人民共和国反倾销条例》《中华人民共和国反补贴条例》，经调查，商务部最终裁定，在本案调查期内，原产于欧盟的进口太阳能级多晶硅产品存在倾销和补贴，中国太阳能级多晶硅产业受到实质损害，且倾销、补贴与实质损害之间存在因果关系，依法实施反倾销、反补贴措施。 同时，商务部裁定，接受德国瓦克化学股份有限公司提出的价格承诺申请，瓦克公司将以不低于承诺价格向中国出口被调查产品。 国务院关税税则委员会根据商务部裁决建议决定，自2014年5月1日起，对上述产品征收为期2年的双反税。进口经营者在进口上述产品时，应依据公告中列明的各公司税率向中国海关缴纳反倾销反补贴税。瓦克公司的价格承诺同日生效，期限为2年。 本次反倾销反补贴调查产品归在《中华人民共和国进出口税则》：28046190，该税则号项下用于生产集成电路、分立器件等半导体产品的电子级多晶硅不在本次调查产品范围之内。