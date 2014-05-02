美国佛罗里达一监狱发生爆炸 导致逾百人伤亡

哈新社阿斯塔纳讯，据中新社纽约5月1日消息，美国佛罗里达州一座监狱当地时间4月30日深夜发生大爆炸，导致百余人伤亡。救援工作目前仍在进行中。

这起爆炸发生于4月30日深夜11点(北京时间5月1日上午11点)。这座监狱位于佛罗里达的埃思康比亚县，是佛罗里达最西部的一个县。爆炸发生时大约有600名囚徒和狱警在监狱内。 佛罗里达当局1日凌晨说，爆炸已经造成至少2人死亡，100到150人受伤，预计死亡人数有可能会继续上升。受伤者已被送往当地医院接受治疗。 爆炸的原因目前初步判定为是瓦斯爆炸，但不清楚是否涉及人为破坏。爆炸的威力巨大，警方称监狱的部分建筑在爆炸中坍塌。现场图片显示，爆炸对监狱造成了严重破坏，大量门窗损毁。监狱外停满了救护车和警车。也有不少囚犯的家属在监狱外焦急等待消息。 对于爆炸可能由天气恶劣所引发的报道，当地官员称，将爆炸归咎于暴雨和水灾的说法"为时尚早"，警方正在调查各种可能因素。 佛罗里达警方说，在爆炸中未受伤的囚犯已经被送往其他监狱继续关押。目前尚无有囚犯趁机越狱的报告，但警方表示会密切留意。执法部门人员已经在监狱内进行了两轮大搜捕，旨在寻找可能漏网的囚犯。