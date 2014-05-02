各族各界代表纷纷致信总统 畅谈参会感言 展望未来

哈新社阿斯塔纳讯，据总统府新闻局消息，全国各地参加和睦大会代表纷纷致信总统纳扎尔巴耶夫，畅谈参会感言，展望未来。哈萨克斯坦俄罗斯、斯拉夫、哥萨克人联合会副主席卡特诺夫来信说，哈萨克斯坦第21届民族和睦大会为我们今后做好工作增添了强大动力。

卡特诺夫表示，您在大会上所说的"哈萨克斯坦各族民众如同一家人"深得民心。 第一次出席民族和睦大会的斯拉夫人民族文化活动中心副主任加勒诺夫来信说，本届和睦大会将作为实现哈萨克斯坦2050发展战略的重要因素永载史册。 参加大会的南哈州赛里木县乌兹别克族文化活动中心主任伊斯兰莫夫来信说，2050发展战略为进一步发展公共事业奠定了坚实基础。自己愿为该事业奋斗终身。 第一次参加民族和睦大会的巴普洛达尔州罗马尼亚人文化活动中心负责人迪亚克来信说，会议使我深感我们肩负着维护国家统一，加强民族团结，发展本民族语言文化的重任。 卡拉敢达州立陶宛人联合会主席特瓦力纳斯来信说，和睦大会是哈萨克斯坦各民族大团结的基石，而每一届大会是哈萨克斯坦社会发展的新阶段。 特瓦力纳斯说："和睦大会具有非常重要的意义，为哈萨克斯坦社会稳定、经济繁荣做出了重要贡献，您指明了国家正确发展的道路，这一点民众有目共睹"。 巴普洛达尔市英语教师吾奥特来信说："民族和睦大会的召开是哈国政治生活中的一件大事，意义重大，各民族代表欢聚一堂，共商国是，让人感受到浓浓的民族团结情，给所有与会者留下了难忘的记忆。哈萨克斯坦社会充满智慧，作为该社会的一份子，我深感骄傲"。