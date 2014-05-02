北京警方五一假期举行反恐演练

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报，在新疆乌鲁木齐火车站发生爆炸袭击案的次日深夜，北京警方在北京火车站展开了"临近实战的反恐演练"，这是北京警方在两周内第二次举行反恐演练。

在"五一"小长假期间，中国各地警方也举行类似演练，加强各景区和车站的安保工作。 北京警方周五（5月2日）发布公告称，北京警方于1日深夜在北京火车站组织了反恐演练。 演练于晚上23时50分开始。市局勤务指挥部发出指令，北京火车站发生暴力恐怖袭击事件，要求各警种及属地分局迅速集结赶赴现场处置。 北京警方官方微博"平安北京"说，50秒后，正在广场执勤的属地分局值勤警力首先到达指定地点。随后，反恐、刑侦、特警、交管等处突警力相继到达。全部警力集结完毕用时15分钟。 2日零时25分，反恐处突拉动演练结束。北京警方表示，为检验实战水平，此次演练采取事先不打招呼，以直接布警并开始演练的方式进行。 在北京警方举行反恐演练前，乌鲁木齐火车站4月30日晚上发生爆炸，事件造成3人死亡、79人受伤，官方将事件定性为"严重暴力恐怖袭击案件"。 美国国务院发言人周五对在乌鲁木齐火车站爆炸案提出谴责，称这是一起针对无辜平民的，可怕与卑劣的暴力行为。华盛顿还表示，所有迹象表明，爆炸袭击是恐怖分子所为。 分析人士说，乌鲁木齐暴力袭击事件反映中国面临的局势非常严峻。袭击者选择在"五一"小长假期间犯案，可能制造恐慌。 中共中央总书记习近平在爆炸案后表示，"必须采取果断措施，坚决把暴力恐怖分子的嚣张气焰打下去"。

中国媒体报道，从4月初开始，中国各地警方相继展开反恐演练，并加强对火车站和人员密集的旅游景区等重点区域的安全防范工作。 4月25日，北京警方曾举行大规模反恐防暴演练活动，来自刑侦、治安、特警、交管、消防等警种以及卫生急救部门的600余人参加演练。 5月1日至3日，北京警方实施交巡警联动、便衣打击动态控制和24小时勤务等手段，强化社会面巡逻防控。 从4月20日起，为了随时应对并严厉打击各种暴力恐怖犯罪，上海巡逻民警将两人搭档进行"携弹佩枪"巡逻。在江苏，当地警方将投入4000名巡警特警以及上万名辅警，荷枪实弹实施24小时街面巡逻，提升快速处置能力，增强民众安全感。 在广州，上万名辅警走上街头巡逻，参与巡逻民警全部佩枪执勤。警方还对近40万个公共视频探头全天候开展"视频巡查"。在郑州，警方全面升级巡逻布防，一线民警佩枪巡逻。警员在遭遇暴力恐怖事件时，可根据警察条例直接开枪。