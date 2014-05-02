古埃及法老图坦卡蒙墓“复制墓”开放

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网消息，由欧洲文物和建筑专家打造的古埃及法老图坦卡蒙墓"复制墓"１日起在埃及南部旅游城市卢克索向公众开放，"复制墓"不仅高度还原了图坦卡蒙墓的原貌，还将通过分流游客来缓解原址的文物保护压力。

"复制墓"位于尼罗河西岸著名景区帝王谷入口处地下，墓穴依照图坦卡蒙墓原样重建，并采用３Ｄ技术对原墓壁画进行修复还原。图坦卡蒙墓的出土文物和发掘史料将同时通过图片和影像展示。 埃及文物部长穆罕默德·易卜拉欣告诉新华社记者，长期以来，大量游客涌入参观对图坦卡蒙墓造成一定程度的损坏，也给文物的修复和维护带来沉重压力，"复制墓"向游客开放后，原址每年将定期关闭维护。 穆罕默德·易卜拉欣说："预计于２０１５年开放的大埃及博物馆是‘复制墓'未来的家，届时它将同图坦卡蒙的数千件陪葬品一起展出。" 此外，包括古埃及法老塞提一世墓和皇后奈菲尔塔利墓在内的多项"复制墓"工程也将启动。出于文物保护考虑，目前这些珍贵墓穴常年处于关闭状态。 图坦卡蒙生活在公元前１４世纪，是古埃及新王国时期第十八王朝法老，８岁或９岁时登基，约１０年后神秘去世。英国考古学家霍华德·卡特于１９２２年发现了图坦卡蒙墓，墓室发掘前从未遭受盗墓者洗劫，陪葬品保存完好。其中图坦卡蒙的黄金面具重达１１公斤，工艺精美，成为埃及博物馆的镇馆之宝。