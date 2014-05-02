谷歌面临集体诉讼 被控“非法垄断”美国网络与移动搜索市场

哈新社阿斯塔纳讯，据路透社消息，从事消费者权利事务的律师事务所HagensBerman称，已针对谷歌提起一项全国性反垄断集体诉讼，指控谷歌在美国"非法垄断"网路和移动搜索市场。

谷歌被控透过行动应用分销协议(Mobile Application DistributionAgreements，MADA)将应用程式预装在安卓(Android)行动装置，藉此扩大其在网路搜寻市场的垄断地位。

根据诉状，谷歌在预先置入应用程式方面所扮演的角色已经破坏了市场，使得三星电子和宏达电等厂商的产品价格被人为抬高。

谷歌则说，Android和谷歌搜寻引擎是可以分开各自单独使用的。

"可以只使用Android系统但不使用谷歌搜寻引擎，也可以只用谷歌搜寻引擎但不使用Android系统。自从Android系统推出以来，智慧手机市场竞争增强，消费者也因而有更多的低价选择。"谷歌发言人Matt Kallman对路透说。

代表消费者的律师SteveBerman却说，谷歌不是通过提供更好的搜寻引擎来独霸市场，而是用反竞争部署和操控市场来达到垄断。

本项诉讼是在加州北区美国地方法院立案，案件编号5:14-cv-02007-HRL。